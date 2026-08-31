Nytt svenskt jazzkompositionspris instiftat

I dag lanseras ett nytt stort kompositionspris, Jazzverk kallat, i ett samarbete mellan Skap (Sveriges kompositörer och textförfattare), Kungliga Musikaliska Akademien och Umeå Jazzfestival.

Priset är på 100 000 kronor och vinnaren, utsedd av en jury, får skriva ett verk för en valfri ensemble på åtta till tio musiker, att sedan framföras på följande års jazzfestival i Umeå.

”Med detta nya jazzkompositionspris vill vi hylla och stimulera kreativiteten hos de många lysande kompositörer som finns inom jazzen i Sverige”, skriver Lina Nyberg, som representerar KMA och Skap, och Jonas Knutsson från Umeå Jazzfestival.

Pristagaren ska vara en etablerad i Sverige inom jazz- eller improvisationsgenrerna med tydliga ambitioner som kompositör. Tidigare erfarenheter av att leda och skriva för större ensemble är meriterande. Juryns bedömning utgår i första hand från den sökandes idé om verket.

Ansökan till Jazzverk 2027 är öppen 31 augusti–14 september och årets pristagare tillkännages på Umeå Jazzfestival den 24 oktober. Utöver prissumman ingår att presentera en hel konsert på Umeå jazzfestival med gager och omkostnader betalda. Själva beställningsverket ska vara tio minuter långt. Den intresserade hittar mer info och ansökningsformulär här.

Patrik Lindgren