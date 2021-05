William Soovik Grand Finale: Live in Gothenburg (Abrovinsch Records)

Livejazz, kommer ni ihåg? Band på en scen, myllrande publik i trång lokal, klirrande glas i baren. Här möter vi trummisen Soovik med band fångade av SR P2 på Studio HPKSM i Göteborg i december 2019. Mustigt och närvarande, med tenoristerna Malin Wättring och Signe Dahlgreen i frontlinjen. Väcker lust!

High Coast Jazz Orchestra & Dick Oats: Live at Brux – Charlie Parker 100 år (Musik Västernorrland)

Bebop-innovatören Charlie Parker hade varit 100 år nu om han fått leva – tänk att han bara blev 34 … Ypperliga länsstorbandet HCJO under ledning av Fredrik Norén spelar här åtta låtar som vi förknippar med Bird, från en driven Ornithology till en smäktande Lover man. Amerikanen Dick Oats gästar på altsax, Parkers egna instrument.

Owe Almgren & Åke Linton: Vancouver (Oh Yeah Records)

Från Höga Kusten till ett dimmigt Vancouver – men är det inte Göteborg? – på en sällsam studioresa med elbasisten Almgren och ljudmaestro Linton, som här tar klivet fram från producentrollen och skapar ljudlandskap som Owe Almgren improviserar sig fram genom. Lyssning i bra hörlurar anmodas!

Christian & Anders Jormin Duo: Live in Växjö domkyrka (Egen utgivning)

Ett annat radarpar är bröderna Jormin, där vi här hör den förre på piano och slagverk och den senare som vanligt vid basfiolen. Fyra låtar och en knapp halvtimma av koncentrerat samspel. Stämningsfullt och med stor klangrymd.

Aaron Mandelmann Kvintett: Aaron Mandelmann Kvintett (Egen utgivning)

Kontrabasisten Aaron Mandelmann är även med i likaledes skivaktuella trion Post-Sun-Vision men presenterar här sin helt egna kvintett på ett fem låtar nätt minialbum. Emil Nerstrand på tenorsax, Hannes Bennich på altsax, Karl Haugland Bjorå på gitarr och Pontus Häggblom på trummor rör sig lyssnande fram genom Mandelmanns varmt melodiska och liksom organiskt slingriga kompositioner – en av dem heter passande nog Runt runt.

Tall Tales: Dedication to whatever may come (Egen utgivning)

Detta produktiva kollektiv lett av trombonisten och producenten Arvid Ingberg släpper redan sitt femte album. Funkig, poppig jazz med höga visuella kvaliteter – varje låt känns som temat till en snajdig tv-serie eller svängig film. Oftast instrumentalt men på Ja’ är ja’ gästsjunger Amanda Ginsburg.

Maria Rylander: After the rain (Egen utgivning)

Stora frågor, litet och avskalat format. Fem egna låtar med sångerskan Maria Rylander kompad av pianisten Simon Westman. Ibland närmast Joni Mitchell-ska tongångar, med nervig höjdpunkt i den vackra Winter som handlar om Göteborg från dess minst insmickrande sida.

Mattias Risberg: Still (Kullen Reko)

Så en riktig pandemiskiva. Klaverspelaren Risberg har här bejakat det inåtblickande och känslan av avstannad tid. ”Still är ett kontinuum och på samma gång ett fruset ögonblick” skriver han och bjuder in till sin innersta värld så som den uttrycker sig genom ett preparerat piano.

texter: Patrik Lindgren