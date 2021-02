Nya skivor i korthet – jazz

Home Collective: Home (Hoob Records). Känslan är nästan mer av en klubb än ett band hos den här sextetten anförd av bröderna Ludvig och Ossian Ward. Lite som Blacknuss! Liksom hos dessa rör sig musiken över ett brett fält, från soul och rap till funk, med trygg botten i jazzen och i pianisten Fabian Kallerdahls omisskännliga spel. På den generösa gästlistan namn som Vanessa Liftig och Karolina Almgren.

Bohuslän Big Band: Up & coming jazz talents 2020 (Pro­phone Records). Sedan 2013 driver BBB årligen detta sympatiska och spännande projekt där utvalda unga jazztalanger får välja ett stycke att framföra med storbandet. Av årgång 2020 blev det en skiva också, där vi får möta bland andra pianisten Hampus Torarp, sångerskan Maria Palmqvist och barytonsaxofonisten Henrik Büller.

Kungen Jazz: Over and out (Egen utgivning). I sitt presentationsbrev lyfter kvartetten frågan: är detta jazz? Lyckligtvis är deras musik intressantare än frågan, och denna blott femspåriga men femtio plus minuter långa debut är ett slags testkarta över olika tänkbara riktningar för den otämjda, instrumentala jazzrock de lirar. Tommy Johansson Tappers elgitarr står i centrum men aldrig i vägen för övrigas keyboard, kontrabas och trummor.

Kosmokid: Det är mycket viktigt (Konkav Records). Lite i samma härad härjar kvartetten Kosmokid, även om det här knappast kan råda tvivel om begreppet jazz. Simon Balvigs saxofon och Lage Nordlings gitarr bildar melodisk frontlinje i de tio ofta lite knåpiga och charmigt oförutsebara kompositionerna.

Patrik Lindgren