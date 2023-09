Nya skivor i korthet – hösten 2023

Chapter Seven: Live in Chicago 1990 (Country & Eastern)

I fjol återutgavs jazzklassikern Thums up med Bengt Bergers Chapter Seven, vilket ledde till att bandet, eller i alla fall en delvis uppdaterad version av det, återförenades. I processen hittades också denna tidigare outgivna liveinspelning från Chicago Jazz Festival 1990, där vi får höra detta lika jordnära som vildsinta band i sitt esse.

Stefan Sporsén Quartet: Allt det som varit (Apparat Records)

För många kanske bekant främst som sideman med sin trumpet bredvid Håkan Hellström eller med Augustifamlijen i På spåret, men här kilver han fram som i första hand sångare och låtskrivare. Fyra snygga nummer, flera av dem saker han skrivit åt andra artister men nu jazzar till med egna kvartetten.

Sofia Ahnfelt: Malik (Egen utgivning)

Så till någon att verkligen hålla ögonen på. Saxofonisten Sofia Ahnfelt presenterar här sin kvartett Malik (på bilden längst upp) med en sex spår kort liten skiva där inte bara hennes eget spel övertygar, utan också elbasisten Magnus Adestedts mjukt melodiska slingor som blir som ett skyddsnät. Astrid Ymén gästar en låt på sång, annars instrumentaljazz med vissa elektroniska inslag.

Siri Karlsson: Live in Näsåker (Tombola Records)

Duon tog med sig senaste tunga skivan 100 dB ut på turné i rockigt kvartettformat och en magisk kväll på Markusgården i Näsåker hösten 2022 fastnade på band, bokstavligen – jodå, albumet här ges ut på kassett. Mörkt, dovt, glimrande och farligt med två tidigare ohörda låtar att kolla in extra: Ballad of the warden och This is my dream.

Ida Kjellberg: Delarna (Ostron Records)

Sångerskan och låtskrivaren Ida Kjellberg solodebuterar med en utsökt liten ep, dryga kvarten kort. Avskalat och nära, varsamt producerat och kompat av Anton Alvin på bland annat piano, kontrabas och enkla trummaskinrytmer. Fina små sånger om livet och tillvaron, till synes alldeles spontant fångade i studion. Mersmak!

Jon-Olov Woxlin: Junk trunk (Egen utgivning)

Woxlin fortsätter att samla sitt till synes outsinliga flöde av nya sånger på album, det här är hans sjätte. Countryfolk-tintade akustiska låtar där hans sång och gitarr understöds av Björn Petersson på kontrabas och Erik Gunnars Risberg på dobro, mandolin med mera. Jag associerar lite till Bob Dylans samarbeten med Johnny Cash, kanske inte på den nivån riktigt (det vore nåt!) men rent musikaliskt.

Khala Uma: Awicha (Egen utgivning)

Gitte Pålsson, Cesar Salazar och de andra i Khala Uma har i 35 år varit ambassadörer för andinsk kultur. Ibland med fokus på yngre publik, ibland äldre, ofta bägge. Awicha hyllar Pachamama, en moder jord-gestalt och fruktbarhetsgudinna som firas med musik av de andinska folken. Håll utkik efter Khala Umas aktuella berättarkonsert som turnerar i höst. Skivan finns i både svensk- och spanskspråkig version.

Davidsson/Hedén/Ingvarsson/Rostedt: Sorgenfri (Deliberate Music)

Ibland är det exakt det här man vill ha – kvartettjazz utan stora åthävor men med genuin kvalitet, påtagligt mustig värme och – ja, kärlek till musiken handlar det kanske om? Sorgenfri är förstås kvarteret i Malmö men titeln är knappast vald av en slump. Sju låtar, de flesta tolkningar, som den fina av Nick Drakes River man. Magi i det lilla med Fredrik Davidsson på trumpet/flygelhorn, Ola Hedén på piano, Mats Ingvarsson på kontrabas och Kristoffer Rostedt på trummor.

Josefin Björk Werner: Rainbow’s end (1875673 Records DK)

Mer rustik värme men kanske av mer nostalgiskt slag kommer från sångerskan Josefin Björk Werner och hennes Old Fashioned Love Trio, med Erik Berndalen på trumpet, Hans-Inge Magnusson på piano och Marcus Rostedt på trummor. När hon debuterade för några år sedan var det med egna låtar, men nu tar de sig an en räcka riktiga klassiker med rötter i 1930-talets glada jazzscen, från Ain’t misbehavin’ till den i sammanhanget nyare What a wonderful world.

Stockholm Swing All Stars: Dance!!! (Imogena)

Swingar sig fram i livet gör även den här septetten som frontas av blåsarna Fredrik Lindborg, Klas Lindquist, Karl Olandersson och Dicken Hedrenius. Dance!!! avslutar trilogin som inleddes med !!! och Listen!!!, och fokuserar alltså på jazzens roll vid dansgolvet. Eget material varvas med genreklassiker och det hela tillägnas världens alla lindy hop-dansare.

Texter: Patrik Lindgren