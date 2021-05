Nya skivor i korthet – folk/roots

Långbacka/Bådagård: Glaciär (L/B Productions)

Förra sommarens omslagsduo i Lira fick i uppdrag att specialskriva soundtracket till Camilla Läckbergs och Baker Karims pandemifilm Glaciär. Kritikerna var inte helt nådiga till filmen, men den nervigt suggestiva musiken fungerar på egna ben!

Jon Antonsson: Stories from the wind (jonantonsson.bandcamp.com)

Suggestiv och ordlös är också musiken på den här ep:n med högproduktive Jon Antonsson, som vi hör solo på traversflöjt i lager på lager. Samtidigt kommer albumet Moments in time där han samlat låtar med tydligare irländskt stuk.

Gävleborgs Ungdoms Folkband: GUF på luff (Egen utgivning)

”Hallå jävla galoscher!” är ett stående friskfläktande uttryck hos huvudpersonen i Jonas Hassen Khemiris roman Montecore. Kommer osökt att tänka på det när jag lyssnar på Guffarnas nya inspelning, fullsprängd av musik med inte bara svenska rötter utan även allt från sydfranskt och armenskt till afrikanskt och norskt. Underfundiga, fartfyllda arr och svängigt spel!

Olli Strömberg & Torbjörn Carlsson: Helikons blomster (Memoria Music)

Så en delvis postum utgåva, då tyvärr keyboardisten Olli Strömberg gick bort förra året. Både han och gitarristen med mera Torbjörn Carlsson var gamla samarbetspartners med Björn J:son Lindh vilket kan höras i deras stämningsmättat öppna musik.

Kalasfolket: Sommarlåtar (Kalasmusik)

Frejdiga folkrockkvartetten Kalasfolket är tillbaka efter förra årets debutalbum, nu för att rädda sommaren med fyra nyskrivna låtar på sommartema. Först ut är den lite snöpliga Regnsommar, och senare hör vi Åskan går, men som tur är vankas en Solskensschottis där emellan.

Tomas Forssell: Too much for sale (Eggmusic)

Tomas Forssell känner de flesta från återuppståndna Nynningen, men han har haft mycket annat för sig genom åren, inte minst teater- och barnmusik. Här har han samlat spridda instrumentala heminspelningar från de senaste över fyrtio åren. ”Ett spretigt egoprojekt” skriver han själv om denna fascinerande inblick.

Lars Hansson: Calypso Café (Egen utgivning)

Hemmasnickrat är också detta hjärteprojekt, som är Lars Hansson från bandet Soca Rebels första soloalbum. Här spelar denne veteran i calypsokretsar varenda instrument själv: gitarr, steelpan, cuatro, keyboard, bas, trummor och slagverk. Enda gästen är dottern Sarah Hansson som sjunger på två av spåren.

Happy Landings: Inside out and back ep (Dalapop)

Debuterande duo från Dalarna som tar med sig folkliga fiol­slingor in i den amerikanska folk music deras musik bär starkast prägel av. Tre egna låtar och så en modig, mörkt nedtonad version av House of the rising sun …

Patrik Lindgren