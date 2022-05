Nya nordiska nätverket Global North bjöd in till showcasefestival

En helt ny showcasefestival – Global North – genomfördes på Huset i jylländska Aalborg under kristi himmelfärds-helgen. Konserter och möten mellan musiker och arrangörer pågick i tre dagar.

Text & bilder: Karolina Jeppson

Ett flertal folk- och världsmusikarrangörer runt om i de nordiska länderna började under pandemin att spåna kring nya sätt för samarbeten kring turnéer och arrangemang. Det handlar om att skapa nya och mer hållbara strukturer för både arrangörer och musiker.

– Vi befinner oss i det globala norr men med ett mindset som inkluderar det globala syd, inledde Keld Hosbond, musiker och vice rektor på musikhögskolan i Aarhus och en av initiativtagarna till nätverket.

– Vi vill göra det lättare för nordiska band att turnera mellan våra länder. Som arrangörer vill vi också samarbeta kring turnéer för musikgrupper från det globala syd. Och slutligen skulle vi vilja involvera utbildningsinstitutionerna genom att kombinera konserter med workshops.

Festivalen under kristi himmelfärd är nätverkets första konkreta steg och har planerats av främst arrangören Huset i Aalborg i samarbete med Transform Festival i Trondheim. Tillsammans hade de bjudit in en fantastisk skara internationella musiker baserade i de nordiska länderna med starka band till andra kulturer runt om i världen. På plats var också norska Samspill, de svenska arrangörerna Mix Musik, Göteborg Folk Festival och World Sessions, samt isländska Far Fest Africa – alla i nätverket Global North. Även Stallet är med i nätverket. Dessutom medverkade danska organisationen Tempi och organisatören Second To The Left från Odense. Nätverket hoppas även få med sig finska arrangörer framöver.

Samtal i olika former, såsom speed-dejting mellan musiker och arrangörer, stod på programmet under torsdagen och hölls på Aalborgs musikkonservatorium. En hållpunkt var ett panelsamtal med inbjudna showcasemusiker, och handlade om hur musiker själva ser på att turnera i de nordiska länderna.

– Jag har bokat turnéer i Holland, Frankrike och Storbritannien men lyckades inte göra samma sak i de nordiska länderna. Det är främst för att jag inte har lika många kontakter i Norden och inte vet vilka dörrar jag ska knacka på. Men det handlar också om att folk inte känner till min musik, sa Ebo Krdum som ju alldeles nyss fått en Grammis för bästa folkmusik i Sverige.

– Det märks tydligt att vår typ av musik inte lyfts fram lika mycket som i länder som till exempel Frankrike. Men jag upplever att det finns en stor potential hos publiken i Skandinavien, våra kulturer liknar varandra. Jag har alltid en bra känsla när jag spelar i de nordiska länderna, berättade Luna Ersahin från danska AySay.

Daniel Lazar från norsk-serbisk-bosniska duon Almir & Daniel och som även spelar i The Kuraybers – båda band hade showcases på festivalen – har mestadels spelat i Norge och haft fem konserter i Sverige. Showcasefestivalen var den första spelningen för honom i Danmark:

– Det vore bra med en hubb för att lätt komma i kontakt med arrangörer. Det kan lätt bli fel om folk inte känner till musiken och man får spela på ställen som inte passar.

I samtalet blev det tydligt att det behövs en större synlighet för den globala folkmusiken och att det finns stort behov av andra sätt att mötas utöver konserter, för musiker och arrangörer.

Byzantine Silhouette

Torsdagens och fredagens tidiga konserter hölls i Husets kafédel – ljust, luftigt och rymligt. Först ut var kvartetten Byzantine Silhouette från Reykjavik. De spelar traditionella melodier från Makedonien, Bulgarien, Grekland och Turkiet, som klarinettisten Haukur Gröndal och Ásgeir Ásgeirsson, på bouzouki och tambura, omarrangerat till egen tappning – svepande och medryckande.

Obaider Band

Flamencobandet Obaider Band spelade i en femmannasättning. Bandet leds av Baider Burman som har sin bas i Malmö tillsammans med gitarristen Obai Al-Bitar. Burman är från Palestina och har utbildat sig inom flamencon i både Sverige och Spanien, som också influerat bandets repertoar. Obaider Band trollband publiken med magisk fingerfärdighet, närvaro och expressiv sång av Yahia Najem.

Harpreet Bansal Band

Norska bandet Harpreet Bansal Band stack ut med sin tolkning av indisk traditionell raga, något som violonisten Harpreet Bansal har skapat tillsammans med sina bandmedlemmar på instrumenten santur, harmonium, tablas och bas. Bandet svepte med sig publiken på en resa både i intensitet och meditation, med utrymme för musikernas olika personliga uttryck.

Konserterna som hölls senare på kvällarna framfördes på Husets andra scen en trappa upp – bandet Majãz var en av dem. De fem musikerna är baserade i Oslo och musiken har sina rötter ifrån olika håll i Mellanöstern influerade av bland annat sufi-musik, tarab och dabke. Rola Srour och Saleh Mahfoud fångade publiken med sina starka och känslosamma röster.

Total Hip Replacement & Anyankofo

Total Hip Replacement & Anyankofo är ett ungt band från Århus som spelar med några av Ghanas mest lovande unga musiker. Tiomannabandet, med en kvinna, utstrålade massiv energi och spelglädje och på golvet nedanför blev det varmt och svettigt – de fick alla att dansa till grooviga låtar, trombonsolon och trumbeats.

Ebo Krdum med band

Några av sista dagens höjdpunkter var Ebo Krdum med sitt band – samspelta som aldrig förr – med tydliga budskap om enighet och att stå upp mot diktatur. Även Berrin Sahin gjorde en stark konsert. Hennes röst nådde hela vägen fram, med sånger och visor från olika delar av Turkiet. Allra sist ut var Norgebaserade The Kuraybers. De ryckte tag i dansnerven med sin intensitet och växlade ständigt upp tempot i musiken med rötter i bland annat Balkan, Rumänien och Polen.

Sammantaget var festivalen en viktig väg framåt, för fina möten och för att utveckla det nordiska samarbetet. Förhoppningen är att liknande showcasefestivaler ska kunna arrangeras framöver med fler nätverk, fler musiker och mer publik.

Hela listan på showcases:

Almir & Daniel (NO)

AySay (DK)

Berrin Sahin (SE)

Chouk Bwa & The Ångströmers (Haiti och Frankrike)

Byzantine Silhoutte (ISL)

Ebo Krdum (SE)

Harpret Ansal Band (NO)

The Kuraybers (NO)

Majãz (NO)

Nowak Hendrix Duo (SE)

Obaider Band (SE, Spanien)

Thorhan (ISL, DK)

Total Hip Replacement & Anyankofo (DK/Ghana)

Yeisi Rojas Band (NO/Kuba)