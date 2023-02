Ny supergrupp tolkar bluegrassklassiker

Mer bluegrassnytt (efter förra veckans nyhet om Nickel Creeks återkomst) när vi nås av beskedet att det bildats en ny supergrupp i ämnet. Det är de fem strängaspelarna Andrew Marlin (från Watchhouse), Noam Pikelny och Chris Eldridge (bägge i Punch Brothers), Greg Garrison (Leftover Salmon) och Alex Hargreaves (i Billy Strings band) som gått samman i bandprojektet Mighty Poplar och har ett album av covers klart för utgivning.

Förutom en rad klassiska country- och bluesgrasslåtar väntar även tolkningar av exempelvis Bob Dylans gamla goding North country blues och kanske lite mer otippat Leonard Cohens Story of Isaac.

Idén att samla några av genrens ledande musiker på detta vis är inspirerat av 1980-talsprojektet The Bluegrass Album Band, och Andrew Marlin berättar i ett pressmeddelande:

”Min kärlek till soundet och känslan på deras skivor – energin, den oförnekliga kemin, den subtila virtuositeten – fick mig att fundera på hur det där skulle kunna te sig i vår kollektiva gumbo av dagens bluegrass.”

Det självbetitlade album ges ut den 31 mars på Free Dirt Records och första singeln, en tolkning av Martha Scanlans Up on the divide, finns ute på alla strömningstjänster och som video här nedan.

/PL