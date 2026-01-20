Ny jazzklubb på gång i Göteborg

Sedan röken efter Nefertiti-striden lagt sig har jazzscenen i Göteborg lyft sig igen, både på gamla och nya scener. Just Nefertiti har kommit igång ordentligt och har ett ambitiöst program med både internationella och svenska bokningar, gärna åt det klubbiga hållet. Playhouse (f d jazzföreningen bakom Nefertiti) kör sin något mer traditionella grej vidare på Valand, Brötz levererar på det mer experimentella planet medan Unity och Utopia bjuder in till mer intima restaurangscener där jazzen utgör själva grunden för krogkonceptet. Därtill bjuds det av och till på jazz även på ställen som Konserthuset, Skeppet GBG och en del andra.

Men: mitt i allt detta har musikerna Linus Axelsson och Teodor Gleisner sett en lucka i utbudet, och lanserar nu klubben Bohemia i de urblåsta lokaler där restaurang Kinesiska Muren tidigare huserade, alldeles vid älven mellan Stenpiren och Järntorget.

– Klubbens inrikting är att försöka fylla ett tomrum vi upplever att Göteborgsscenen har. Vi vill finnas i rummet mellan avantgarde och straight ahead jazz, berättar Linus Axelsson, själv jazztrummis.

Hela sju konserter är redan inbokade för våren, med start den 17 februari med trumpetaren Petter Iderström Pankinahos projekt Mood Board på scen. Senare väntar akter som Irma Neumüller & Seth Sjöström, Cenoma, The P-House Experience, norska Lynx Lynx, danska Albin Ormegard och sist ut i början av juni trumpetaren Adam Sass band People In Orbit.

Än finns ingen hemsida men Bohemias äventyr går att följa på Instagram.

Patrik Lindgren