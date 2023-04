Ny jazzfest i Stockholm får uppföljning

Förra årets premiär för jazzfestivalen Stockholm Nu på Liljevalchs konsthall på Djurgården får en fortsättning nu i vår. Förlängd till två dagar och med väldigt många musiker på scenen …

Nästa helg den 14-15 april är det dags, och på fredagen väntar (efter uppvärmning av piano/sax-duon Alex Zethson och Johan Jutterström) mäktiga Trondheim Jazz Orchestra, en ensemble med utvecklad förmåga att skifta i bemanning beroende på projekt och tillfälle. Den här gången handlar det om ett framförande av basisten Ole Morten Vågans stycke Plastic wave och ett femton musiker starkt svensk-norskt band med bland andra Sofia Jernberg, Signe Emmeluth, Josefin Runsteen och Konrad Agnas.

Lördagen blir det ännu trängre på scen när festivalens hus-storband Sthlm Starka under ledning av Amanda Sedgwick bjuder in den New York-baserade saxofonisten, flöjtisten och sångerskan Camille Thurman. 23 musiker inalles på scen.

Som avslutning dessutom ett gig med saxofonisten Otis Sandsjös banbrytande kvartett Y-Otis, med bland andra parhästen Petter Eldh.

Mer info här.

Patrik Lindgren