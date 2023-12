Nu är det jul (musik) igen!

Första advent och hög tid att botanisera bland årets nytillskott bland julskivorna. Här ett urval av vad vi hittat och lyssnat på!

This is all the snow you get, vol 1 (Ella Ruth Institutet)

Ambitiöst, snyggt och alldeles lagom sentimentalt dubbelalbum på jultema från svenska roots-etiketten Ella Ruth Institutets stall. Snarare än klassikertolkningar bjuds det på nyskrivna, egna låtar med artister som Daniel Hollow, Rebecka Sandberg, Green Line Travellers och Everett Parker. Släpptes på cd 1 december, digitalt först till lucia.

The Second Hand Orchestra: So, this is Christmas …

(Sing a song fighter)

Charmometern slog i taket när Karl Jonas Winqvist under två intensiva dagar i studion samlade gänget för att tolka små och stora julklassiker som Fairytale of New York och Karl-Bertil Jonssons julafton. Spontant, jammigt och innerligt på det där ärligt avspända vis som blivit The Second Hand Orchestras signum.

Glöggkompaniet: Decennium (Egen utgivning)

Detta årligen återkommande band med bland andra Agnes Åhlund och Thor Ahlgren (och för transparens: Liras medarbetare Emma Engström) firar i år tio år och firar med en sexspårig liten ep rymmande allt från ett par staffansvisor till en säckpipig Auld lang syne och, jodå, en hurtfrisk Jag fångade en räv en dag. Kolla in turnén de gör 15-18 december!

Anna Järvinen: Finsk jul (Diesel Music)

Ett slags dubbel-ep där ena ”sidan” är på finska och den andra på svenska – samma sex sånger hämtade ur den finska julfirartraditionen. Alla med akustiskt komp av jazzfinlirarna Johan Graden på piano och gitarr och Torbjörn Zetterberg på kontrabas. Av någon anledning dras jag mer till de finskspråkiga än de svenska versionerna.

Nils Landgren: Christmas with my friends VIII (Act/Naxos)

En riktig långkörarserie detta, men varför inte? Volym åtta rymmer tretton nya jullåtar med jul-Nisses stjärngäng, några självklara, andra kanske mindre så, som Stina Nordenstams fina Soon after Christmas. Bandet bidrar med egna låtar också, som Jessica Pilnäs Bells are ringing och en tror jag nyskriven Julgånglåt av Johan Norberg.

Christian Sands: Christmas stories (Mack Avenue)

Firade jazzpianisten Sands räds inte att ta sig an de riktigt klassiska klassikerna på denna hans första julskiva som kommit till i sällskap av medmusiker som saxofonisten Jimmy Greene och vibrafonisten Stefon Harris. Ganska spretigt soundmässigt och som slutkläm Last Christmas med stråkensemble.

Samara Joy: A joyful holiday (Verve)

Sex låtar kort liten julskiva från superheta jazzvokalisten med band som gör Warm in December och Have yourself a merry little Christmas med samma självklarhet som valet av skivtitel.

Gregory Porter: Christmas wish (Blue Note/Decca)

Det var väl på tiden är den skönsjungande och av mjuk värme osande jazzsångaren Gregory Porter klämde ur sig en julskiva! Utöver ett pärlband av jazz- och soulklassiker bidrar Porter med tre egna, nyskrivna sånger på jultemat.

Judith Owen: Winter wonderland (Twanky Records)

Jazz-singer-songwritern Judith Owen har gett ut en del julmusik tidigare och samlar sig här till ett nätt litet album med sju julstandards gästad av bland annat Jason Marsalis på vibrafon.

A Winter Union: Sooner after solstice – A transatlantic folk Christmas (Sungrazing Records)

Fem meriterade musiker från den brittiska folkscenen slår sig samman för en decemberturné och detta album där de tar sig an sånger från båda sidor Atlanten i en finstämd anglosaxisk julmix, där allt från Jethro Tull till Townes Van Zandt tolkas.

Kate Rusby: Light years (Pure Records)

Britterna vurmar ju som bekant för sina carols och i synnerhet folkmusiker ger gärna ut julskivor. Kate Rusby är en av de värsta, och är härmed framme vid sitt sjunde julalbum, tro det eller ej … En salig blanding av klassiker och nyskrivet och så en finstämd duett med Alison Krauss. Vi passar på att säga grattis på 50-årsdagen också, som infaller 4 december!

Eliza Carthy & Jon Boden: Glad Christmas comes (Hudson Records)

Mer brittfolk! Två av scenens storheter slår sig samman som duo för första gången och tar sig ett personligt urval av gamla och nyare julklassiker, inklusive en fint avskalad och tradfolklig tappning av salig Shane MacGowans ärkeklassiker Fairytale of New York.

Texter: Patrik Lindgren

PS: Ni kommer väl ihåg Liras egen julspellista? Nu uppdaterad med färska godbitar.