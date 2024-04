Norska Spellemann-prisen utdelade

Igår torsdag hölls den norska motsvarigheten till Grammisgalan, Spellemannprisen, på Clarion Hotel The Hub i centrala Oslo. Konferencierer var Tuva Syvertsen, bekant från Valkyrien Allstars, och en anonym medlem i gruppen Ballinciaga, i möjligen Fröken Snusk-inspirerad utstyrsel.

I de mer Liramässiga kategorierna tog saxofonisten Harald Lassen hem jazzpriset för albumet Balans, hans fjärde i eget namn, utgivet på Jazzland Recordings. Verkligen värt att kolla in!

I tradisjonsmusikk, som alltså är folkmusikkategorin, drog den från Mali ättade slagverkaren och ngoni-spelaren Sidiki Camara det längsta strået med albumet Return to the traditions, en avskalad skiva med slagverk och elbas som grund. Detta i stenhård konkurrens med skivor från Kim Rysstad, Sigrid Moldestad och Synnøve Brøndbo Plassen.

I countryfållan, en annan stark norsk gren, var det duon Sweetheart som vann med skivan I will love you when the morning comes.

Noteras kan också att det nyinstiftade hederspriset Gullharpen gick till Helge Westbye, grundare av skivbolaget Grappa som med sina underetiketter för folkmusik och jazz varit och är oerhört viktiga för det norska musiklivet. Här är en läsvärd intervju med anledning av Westbyes 70-årsdag 2020.

Övriga vinnare finns här.

Gratulerer til alle!

Patrik Lindgren