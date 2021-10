Norah Jones ger sig in i fajten om årets julmusik

Jodå, det börjar förstås redan laddas upp i den årliga tävlingen om årets julskiva – och i år känns det som en lågoddsare att det blir omtyckta jazz/singer-songwritern Norah Jones som ror hem det spelet.

I alla fall är redan nästa fredag dags för hennes allra första julskiva: I dream of Christmas, fullspäckad som en precis lagom stekt kalkon av lågmält mustiga tolkningar av de förväntade klassikerna men också en del nykomponerat av Jones själv – sex av tretton spår.

Eller som skivbolaget Blue Note uttrycker det så sockersött: ”a delightful and comforting collection of timeless seasonal favorites and affecting new originals”.

Själv säger Norah Jones i ett uttalande:

– Jag har alltid älskat julmusik men har aldrig kommit mig för att göra en julskiva förrän nu. Förra året under lockdown kom jag på mig själv att lyssna på James Browns Funky Christmas och Elvis julskiva på söndagarna, som ett sätt att finna tröst. I januari började jag fundera på att göra ett eget julalbum. Det gav mig något kul att jobba med och att se fram emot.

Det är snart tjugo år sedan Norah Jones slog igenom med försynt buller och bång på skivan Come away with me.

Redan nu finns ett första smakprov ute, i form av Norah Jones nyskrivna Christmas calling (Jolly Jones).