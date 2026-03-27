Närgången skildring av irländsk folkmusik

Idag är det biopremiär för den irländsk-svenska dokumentärfilmen Celtic Utopia i regi av Dennis Harvey och Lars Lovén, den senare bekant också som reporter i Lira (senast med ett stort reportage om Mali).

Filmen tar ett egensinnigt och nära grepp om den irländska folkmusikens samtid och skildrar hur oskiljaktigt sammanflätad den är med Irlands komplexa politiska historia och utveckling.

Celtic Utopia är allt annat än en traditionell historieberättelse om den gröna öns folkmusik, utan snarare en undersökande film som utan bestämda förutfattningar låter en brokig skara musiker – mer och mindre kända – komma till tals och reflektera kring grunderna för det egna skapandet och för situationen i det post-koloniala land som Irland faktiskt är, fullt av bara halvt nedgrävda konflikter men också med ljusa drömmar om framtiden.

Bland artisterna som figurerar i filmen är The Mary Wallopers, Lankum och Poor Creature. På flera av visningarna medverkar filmmakarna i samtal, och på några ställen blir det livemusik – se datum här!