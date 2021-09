Namntungt stödprojekt för amerikanska jazzmusiker

En lång rad ledande amerikanska jazzskivbolag har gått samman i ett unikt albumprojekt för att stötta musiker som drabbats i coronapandemins svallvågor.

Skivan har fått namnet Relief och allt överskott går till stödfonden Jazz Foundation of America’s Musicians’ Emergency Fund, som lanserades förra våren.

Bland bolagen märks Concord, Mack Avenue, Nonesuch, Verve och Blue Note och albumet rymmer idel tidigare outgivna inspelningar, några live, de flesta gjorda i studio, av artister som Herbie Hancock, Joshua Redman, Christian McBride, Esperanza Spalding, Cécile McLorin Salvant, Charles Lloyd, Hiromi, Kenny Garrett och Jon Batiste.

Mack Avenues boss Denny Stilwell berättar att idén om ett gemensamt album dök upp under ett telefonmöte där Don Was från Blue Note droppade den enkla tanken: ”‘Why don’t we make a record? Let’s all contribute some tracks.”

Alla var på och började leta efter outgivna pärlor och i morgon fredag släpps det nio spår långa albumet. Men redan nu finns några smakprov ute, bland annat Cécile McLorin Salvants tolkning av Bessie Smiths tidlösa Easy come, easy go blues, första gången utgiven för snudd på hundra år sedan.

Patrik Lindgren