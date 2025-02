Musikundret visar upp sig underifrån

Lina Lövstrand och Per Texas Johansson spelar på Tengtones helkväll på Fasching.

När det pratas om det svenska musikundret handlar det alltför ofta bara om superstjärnorna, från Abba till Avicii. Inget ont om dessa, men en annan och minst lika viktig sida av saken är den enormt frodiga undervegetationen i svenskt musikliv, där inte sällan små oberoende skivbolag spelar en viktig roll.

Under våren presenterar Fasching i Stockholm en konsertserie i fyra delar kallad just Det svenska musikundret, där fyra dylika skivbolag tilldelats varsin kväll att presentera sig på efter eget huvud.

”Dessa bolag, ofta drivna av musiker själva, är en viktig del av det ekosystem som håller svensk jazz och alternativa uttryck levande. Utan deras passion och uthållighet hade många kreativa projekt aldrig blivit verklighet. Därför är det viktigt för oss att ge dessa bolag det utrymme och den uppmärksamhet de förtjänar. För oss är denna kulturgärning det verkliga svenska musikundret!”, skriver Fasching på sin hemsida.

Först ut den 9 mars är jazzetiketten Tengtones, grundat av bröderna Erik och Johan Tengholm. Inriktningen är jazz av det mer klassiska slaget och på scen under kvällen kommer vi att få uppleva duon Lina Lövstrand och Per Texas Johansson, Mimmi & The Original Blue, Hannes Junestav och Jon Henriksson Sextet.

Den 6 april är det dags för Hoob Records, vars stall rymmer artister som Lina Nyberg, Nils Berg och MusicMusicMusic.

11 maj väntar det mer avantgardistiskt inklinerade Thanatosis och sist ut den 6 juni är det just trippelt Grammisnominerade Supertraditional som skapar en helkväll.

Håll utkik på Fasching.se när programmen börjar ta mer exakt form!

Patrik Lindgren