Mirja Palo tolkar samisk poet med kantele och sång

Norrbottniska kantelespelaren och sångerskan Mirja Palo är en av tre nominerade till det prestigefulla Årets nykomling på den stundande Folk & Världsmusikgalan (nästa lördag!). I dag släpper hon en ny låt från ett projekt där hon tonsätter den samiske poeten Paulus Utsi.

Paulus Utsi gick bort redan 1975 och hann bara ge ut en diktsamling, Giela giela. Hans lyrik byggde på kärlek till naturen och renarna, och gav uttryck för det samiska folkets prövningar och kamp.

– I Paulus dikter kan jag hitta känslor och sinnesstämningar som jag kan känna igen mig i. Han uttrycker sin kärlek till renen och speglar den på ett sätt som ger mig en upplevelse av att renen är musik, säger Mirja Palo i ett pressmeddelande.

Mirja Palo har tidigare tonsatt sina egna texter på svenska. Med nya ep:n Bávllosa Divttat – Paulus Utsis dikter utforskar hon Paulus Utsis ord på originalspråket nordsamiska. Totalt har Mirja valt att tonsätta fyra av hans dikter och allt skulle ha släppts idag fredag, men tydligen har Spotify haft vissa problem att tolka de nordsamiska tecknen … Men två av låtarna finns i alla fall tills vidare, som enskilda singlar!

Första singeln Bohccui lehkos giitus (Ode to the reindeer) är en metaforisk beskrivning av renen och gästas av bland annat Sara Parkman. Andra smakprovet Goavvedálvi (Nödvinter) uppges handla om det svåra och känslomässigt tunga arbetet i lägen då renarna inte hittar mat och svälter, när temperaturen växlar och laven blir täckt av is. Ett scenario som blir vanligare i och med eskalerande klimatförändringar.

– Under de senaste fem åren har jag levt tillsammans med en renskötare och har fått studera hans arbete på nära håll. Det har inneburit fantastiska upplevelser i vackra miljöer men även svåra stunder då jag fått möta svårigheter som klimatförändringar och exploatering. Det har fyllt mig med stor beundran för de som arbetar med djur, säger Mirja Palo.

Patrik Lindgren