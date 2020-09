Mats Gustafssons 100 svenska jazzfavoriter på skiva

En av de personer vi bad lämna en personlig topplista över tidernas viktigaste svenska jazzskivor gick igång ordentligt. Ja, vi pratar förstås om saxofonisten och skivdiggaren Mats Gustafsson, som efter några veckor återkom med en över hundra skivor lång och omsorgsfullt hopknådad lista.

”En fantastisk uppgift. Omöjligt, vansinnigt, frustrerande, skrattretande, orättvist och KUL!” skrev han och vi måste ju bara få dela med oss av hans passion och kunskap.

Men först en inledning, där vi låter Mats Gustafsson själv förklara sig:

***************

Jag har försökt att lägga ett ”internationellt ” perspektiv på uppdraget och inte alls ta hänsyn till vilka svenska plattor och artister som ”borde” finnas med på listan. Jag har valt de plattor som jazzmusikaliskt är de som verkligen har betytt något för mig personligen. Musik som har triggat mig, inspirerat mig och fått mig att ställa frågor. Saknas gör t.ex. ”Jazz på Svenska” som i mina (skadade öron) ringer mer folkmusikaliskt än Jazz. Detsamma gäller den fantastiska ”Visa från Dorotea” av Arne Forsén, en av de bästa svenska plattorna på årtionden. Men den klingar just mer ”Folk” än Jazz. Därför saknas t.ex. Nils Landgrens Funk Unit – som i samma par skadade öron – klingar mer R & B.

Att definiera Jazz är en omöjlighet och därför dess styrka. Men subjektiva gränsdragningar må dras av var och en. Jazz – för MIG – står för improvisation, kommunikation och motstånd.

Jag har lagt upp listan som synes: först, de fyra absolut viktigaste albumen i MIN värld. De som har betytt mest för mig personligen och som jag verkligen tror också har påverkat det svenska jazzklimatet positivt, genom sina sätt att utforska NY musik, mekaniker, tekniker, estetik och nya tillvägagångssätt.

Efter ”de fyra” kommer en lista på helt OMISTLIGA milstolpar. Objektiv kronologisk extas. Ingen rangordning. Alla är makalösa skivor som påverkat mig och den svenska scenen på det ena eller tredje sättet. Plats 5 – 19. Dessa skivor bör finnas i var persons skivsamling. De berikar, frågeställer, experimenterar, undersöker. De gör – kort o gott – improviserandet till en konst. Med personliga språk och ett konstnärligt utlämnande och engagemang som delar med sig. Historien ligger här framför oss. I form av en lista extremt kreativa ”vax”. Absolut spektakulära album.

Till sist kommer en uppsättning absolut fantastiska svenska jazzalbum som alla djupt har berikat och format scenen till vad den är och kommer att bli. Kronologisk extas. Återigen objektivt utan rangordning. Några av dessa musikaliska bomber kommer säkert att klättra upp på lista ett eller två vid senare tillfälle.

Listan ändrar sig varje dag. Det är så det fungerar med listor. Men IDAG, ser listan ut på detta sätt. Jag älskar listor. Jag hatar listor. Subjektiviteten är här min norm. Objektiviteten hägrar bakom skivtallriken. Men listan måste sättas ihop. Mina egna preferenser ser ut på detta sätt. IDAG.

ALLA dessa 104 skivor är värda att kolla in, jaga, hitta och njuta av. Nogsamt. Musikaliskt, känslomässigt samt intellektuellt. För att lära mer om vår dåtid, nutid och framförallt om vår framtid.

Mats Gustafsson, Nickelsdorf, juli 2020.

1. Lars Gullin: Danny’s dream (Metronome 1954)

2. Per Henrik Wallin: Blues Work (Dragon 1982)

3. Bengt Nordström: Natural music (Bird Notes 1968)

4. Mount Everest: Waves from Albert Ayler (LIM 1975)

plats 5 – 19 utan inbördes rangordning:

Lars Gullin – The Artistry of Lars Gullin, Sonet SLP -1 (1958)

Jan Johansson – Innertrio, Megafon MFLP 2 (1962)

Lars Lystedt Sextet – Jazz under the Midnight Sun, SweDisc LP10 (1963)

Monica Zetterlund -Waltz for Debby, Philips 08222 PL (1964)

Gilbert Holmström – Utan Misstankar, Megafon MFLP 6 (1965)

Börje Fredriksson- Intervall, Columbia SSX 1021 (1966)

Sven-Åke Johansson – Schlingerland, SAJ 1 (1972)

Bernt Rosengren- Notes from Underground, EMI harvest 4E 154-34958/9 (1974)

ISKRA – jazz i Sverige 75, Caprice CAP 2006 (1975)

Jan Johansson – M, Megafon MFLP 24/25 (1978)

Lokomotiv Konkret – Lokomotiv Konkret, Urspår URS 4 (1980)

Bengt Berger – Bitter Funeral Beer Band, ECM 1179 (1982)

Per Texas Johansson – Alla mina kompisar, EMI Kaza 7243 4 975 19 27 (1988)

Sister Majs Blouse – Sister Majs Blouse , Mirrors 02 (1993)

Sheriff – Sheriff, Häpna H4 (2001)

plats 20 – 100 utan inbördes rangordning:

Gösta Theselius – Swedish Jazz, Bally BAL 12002 (1956)

Lars Gullin & Åke Persson – Lars Gullin & Åke Persson, Philips P08202 L (1957)

Monica Zetterlund – Swedish Sensation, Columbia 33CSX (1958)

Nils Lindberg – Sax Appeal, Barben BLP 1004 (1960)

Lars Werner / Bernt Rosengren – Bombastica, Jazzland JLP 26 (1960)

Rune Gustafsson – Young Guitar, Metronome MLP 15072 (1961)

Nils Lindberg – Trisection, Columbia ssx 1004 (1963)

Eje Thelin Quintet – So Far, Columbia SSX 1005 (1963)

Gugge Hedrenius – Choose Now, Columbia SSX 1007 (1964)

Lars Gullin – Portrait of my Pals, Columbia SSX 1010 (1964)

Arne Domnerus – Jazz under the Stars, RCA LPM 10012 (1965)

Berndt Egerbladh Trio – Schizo, SweDisc, SWELP26 (1965)

Bernt Rosengren – Stockholm Dues, Columbia SSX1013 (1965)

Staffan Abeleen- Downstream, Philips PY 842 551 (1966)

Bengt Ernryd- Musik, Magnum MLP 713 (1966)

Berndt Egerbladh – ”They all laughed at me when…”, Nashville NSLPS 30-108 (1966)

Lars Werner och hans vänner – Till Raymond Chandler, LOVE LP2 (1967)

Georg Riedel – Riedaiglia, SR RELP1051 (1967)

Sven Hessle- Grekisk rapsodi, SH 001 (1968)

Berndt Egerbladh – Plays the Organ with a Swing, Nashville, NSLPS 30-109 (1968)

G.L. Unit – Orangutang, EMI Odeon E062-34163 (1970)

Eje Thelin / Joachim Kühn – Live in Paris, Metronome MBLP 2/ 40005 (1970)

Bobo Stenson – Underwear, ECM 1012 (1971)

Nannie Porres – I thought about you, EMI Odeon 4E 062 -34336 (1971)

Staffan Harde- Staffan Harde, SJR LP2 (1972)

Nils Sandström – The Painter, EMI Odeon E062- 34659 (1972)

Sabu Martinez – Afro Temple, Grammofonverket EFG 7341 (1973)

Bertil Strandberg Kvintett – Cirrus, Arac ARA 3001 (1973)

Rolf Billberg – We´ll be together again, EMI Odeon E 054-34830 (1973)

Göteborgs Musikkvartett – Aftara, LIM LP 75-2 (1975)

Bernt Rosengren Quartet – Live in Stockholm vol 1, Amigo AMLP 815 (1975)

Opposite Corner – Jazz i Sverige 76, Caprice CAP 1117 (1976)

Ivan Oscarsson – Ivan the Terrible, Dragon DRLP 7 (1976)

Spjärnsvallet – Spjärnsvallet, MNW 57P (1976)

Urban Hansson – Emphasis on Jazz, Dragon DRLP 14 (1977)

Lars Lystedt Quintet – Blues After Dark, Dragon DRLP15 (1977)

Rena Rama – Landscapes, Japo 60020 (1977)

Oriental Wind – Live in der Balver Höhle, JG 044 (1978)

Wallgren/ Ernryd – Ballade an der Ruhr, Dragon DRLP 24 (1980)

Opposite Corner – Back from where we came, Dragon DRLP 70 (1984)

Bosse Wärmell – Maj 1962, EMI Odon 1361361 (1984)

Brus Trio – Before Coffee – Dragon DRLP 62 (1984)

Christer Bothén featuring Bolon Bata – Trancedance, Organic Music OM6 (1984)

Position Alpha – The Great Sound of Sound, Dragon DRLP 101/102 (1985)

Per Henrik Wallin – Moon over Calcutta, Dragon DRLP 143 (1987)

Brus Trio with John Tchicai – Soaked Sorrows, Dragon DRLP 162 (1988)

Joakim Milder- Life in Life, Dragon DRLP 166 (1988)

Paul Pignon & Raymond Strid – Far from Equilibrium, Alice ALCD007 (1992)

Bosse Broberg / Red Mitchell – West of the Moon, Dragon DRCD 235 (1993)

Abash – Abash, Dragon DRCD 249 (1993)

Krister Andersson – About time, Flash Music FLCD1 (1993)

Stina Nordenstam – And she closed her eyes, Telegram 4509-93898-2 (1994)

Christian Munthe – muntmunt, Blue Tower BTCD04 (1994)

Sten Sandell – Frames, Bauta BAR9402 (1994)

Jack Brothers – Coltrane King, Slask SLACD 012 (1996)

Esbjörn Svensson Trio – Plays Monk, Superstudio GUL C-1, (1996)

Jeanette Lindström – Another Country, Caprice CAP 21549 (1997)

Phil Minton with Lars Göran Ulander – Up Umeå, Blue Tower Records BTCD07 (1999)

David Stackenäs – The Guitar, Häpna H3 (2000)

GUL 3 – Soul, Crazy Wisdom, CW 002 (2001)

Lina Nyberg – Saragasso, Moserobie MMPCD 025 (2004)

Kullrusk – Kullrusk, Moserobie MMPCD 026 (2004)

Per Henrik Wallin – Velodromer, Moserobie MMPCD033 (2005)

Nacka Forum – Leave Nacka Forum, Moserobie MMPCD035 (2005)

Torbjörn Zetterberg – Skildrar Kvinnans Kamp, Moserobie MMP CD054 (2007)

Esbjörn Svensson Trio – Leucoyte, ACT 90181 (2008)

Kege Snö – Kege Snö, Umlaut, Umcd 010 (2010)

Martin Küchen – The Lie & the Orphanage, Mathka (2010)

Fredrik Ljungkvist Yunkan 10 – Ten, Hoob 035 (2013)

Tape – Casino, Häpna, H52 (2014)

Angles 9 – Injuries, Clean Feed CF303LP (2014)

Wildbirds and Peacedrums – Rhythm, Repeat until Death, RUDLP 2 (2014)

Per Texas Johansson – De Långa Rulltrapporna i Flemingsberg, Moserobie MMPLP097(2015)

Alex Zethson – Pole of Inaccessibility, Thanatosis, THT1 (2016)

Alberto Pinton – Resiliency, Moserobie, MMPCD 102 (2016)

Christer Bothén – Ljudskulptur, iDEAL 139 (2016)

Correction – Swing, Signal and Sound records, SAS003 (2016)

Finn Loxbo – Eter, Gikt 1 (2018)

Per-Åke Holmlander – Carliot, Not Two MW976-2 (2018)

Tropiques – Into the Wild, Headspin Head 027 (2019)

Anna Högbergs Attack – Lena, Omlott MLR 024 (2020)

Utom tävlan:

4 högst extraordinära album som påverkat den svenska jazzen oerhört mycket – inspelade i Sverige, i samarbete med svenska musiker:

Quincy Jones – Stockholm Sweetnin´, Metronome MLP 15020 (1958, recorded 1953)

Charlie Parker – Charlie Parker in Sweden 1950, Sonet SLP 27 (1959, recorded 1950)

Albert Ayler – Something Different, Bird Notes BNLP 1 (1963)

Don Cherry – Organic Music Society, Caprice RIKS DLP 1 (1973)