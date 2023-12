Mari Boines genombrottsskiva ges ut på nytt

Du läste väl intervjun med norsk-samiska stjärnan Mari Boine i Liras höstnummer? (Finns att läsa här online för dig som prenumererar!)

I fredags gavs hennes klassiska album Gula gula – Hør stammødrenes stemme från 1989 ut på nytt, nymastrat på cd, lp och digitalt, med två outgivna spår hämtade från samma inspelningar och mixade av samma producent som när det begav sig, Tellef Kvifte.

Albumet kom också att ges ut på Peter Gabriels Real World-etikett, med annat omslag och den översatta undertiteln Hear the voices of the foremothers, och det hela blev Mari Boines internationella genombrott och gav henne ett första Spellemannpris på hemmaplan.

Till nyutgåvan, på Mari Boines nya skivbolag By Norse, har inte bara musiken dammats av, även originalutgåvans omslag har tagits till nåder igen.

Patrik Lindgren