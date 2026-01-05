Mångsidige musikern Per Gunnar Juliusson är död

På nyårsaftonen somnade den blott 41-årige musikern Per Gunnar Juliusson in för sista gången.

PG, som han allmänt kallades, var klassiskt skolad pianist men började på gymnasiet intressera sig för att spela jazz. Musikintresset skulle dock bli brett och spände från traditionell folkmusik till dödsmetall. Han blev också tidigt intresserad av orkestrering och arrangering.

Han föddes 1984 i Stockholm, men familjen flyttade till Linköping tio år senare. Där blev han snart vän och spelkamrat med den sedermera världsberömde filmmusikkompositören Ludwig Göransson, som vi återkommer till.

Efter musikgymnasiet i Norrköping skolades PG på Fridhems folkhögskola på jazzpiano och läste masterprogram på både Rytmisk musikkonservatorium i Köpenhamn och Högskolan för scen & musik i Göteborg.

Parallellt med detta bildade PG Juliusson 2008 tillsammans med den norske gitarristen Per Arne Ferner duon Ferner/Juliusson. De utsågs till ”Årets unge jazzmusiker” i Norge och gav 2012 ut det brett hyllade albumet Undertowed.

2015 återanknöt PG samarbetet med Ludwig Göransson och blev något av dennes högra hand. Det var således PG Juliusson som ofta i det fördolda orkestrerade och arrangerade Göranssons musik för filmer och tv-serier som Creed, Death wish, Black panther , Star wars: Mandalorian och Tenet.

2023 skrev PG Juliusson och Ludwig Göransson gemensamt ledmotivet till den stort uppslagna tv-serien Historien om Sverige.

Per Gunnars yngre bror Carl Magnus Juliusson beskriver musikern PG Juliusson så här:

”PG:s klassiska skolning var alltid närvarande i hans spel. Han hade en klar, tydlig och känslig ton och kunde improvisera fritt så att det nästan lät komponerat på förhand. Han hade också alltid ett stort intresse för folkmusik, från Sverige och andra länder som Indien, vilket även det satte sina spår i hans spel. Intresset för klassisk musik och folkmusik framgår tydligt i temat till Historien om Sverige.”

”Han hade länge svårt för att komponera själv eftersom han haft så höga krav på sig själv. Istället fann han tidigt en plats i jazz och i improvisation – inte minst i att spela fritt. Arbetet med Ludwig blev dock ett sätt för honom att mer och mer närma sig att skriva och komponera själv.”

Vintern 2023 diagnostiserades PG Juliusson med en hjärntumör. Carl Magnus berättar att PG efter sjukdomsbeskedet fick en nytändning efter att ha spelat live i mindre utsträckning under och efter pandemin. Han var dock en återkommande deltagare på jam runt om i Göteborg, och spelade i tio år med saxofonisten Jonny Wartel. Med Jonny Wartel 4 framträdde han ett flertal gånger de senaste åren på Unity Jazz, Brötz och Utopia.

De sista åren arbetade han även på en längre svit med egen musik för olika sättningar till andras texter. Under de sista månaderna påbörjades inspelningen av de satser PG hann fullborda. De är planerade att släppas inom en snar framtid.

Patrik Lindgren