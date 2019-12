Många tungviktare bland de nominerade till årets grammisar

I dag på förmiddagen avslöjades vilka som nominerats i de olika kategorierna på Grammis 2020, som hålls den 6 februari 2020 på Annexet i Stockholm.

I kategorin folkmusik, som ju återinfördes i egen rätt förra året, finner vi en brokig kvintett skivor som ska ställas mot varandra. Sara Parkmans hyllade skiva Vesper, trion Willemark/Knutsson/Öberg med Svenska låtar, 30-årsfirande Väsen med Rule of 3, Sofia Karlsson with Mattias Pérez & Daniel Ek med Guitar stories och så möjligen den kanske enda överraskningen här, Drömkväde, ett musikaliskt möte mellan en kvartett från Gävle Symfoniorkester och riksspelmannen Görgen Antonsson.

Jazzen blir en fajt mellan idel tungviktare, när Oddjob och skivan Kong ställs mot Tonbrukets Masters of fog, Per Texas Johanssons Stråk på himlen och stora hus, Martin Hederos Era spår och så Isabella Lundgrens Dylanhyllande Out of the bell jar.

Noteras kan också att barnmusikpriset tagits bort – vilket väckt kritik hos artister som Gullan Bornemark, Britta Persson och Sarah Riedel.

Beslutet motiverades av Ifpi Sverige bland annat med att antalet anmälda bidrag genom åren varit för lågt, men också – menar de – att det finns en svårighet i att en jury av vuxna människor bedömer musik som riktar sig just till barn.

Britta Persson, som tidigare i år släppte barnskivan Folk, menar i en intervju på Svt.se att beslutet riskerar att påverka barnmusiken negativt på längre sikt.

– Det är tråkigt att barnkultur har så låg status överlag, och då är det tragiskt att en instans som Grammis väljer att sänka statusen ännu mer genom att inte ens ha med det som en kategori. Barnkultur får mindre pengar och folk bryr sig inte, säger Britta Persson och fortsätter:

– De flesta håller med om att den musik de hörde som barn har haft betydelse, då tycker jag det är märkligt att man inte vill föra arvet vidare och se till att framtidens människor får ta del av ett varierat och brett musikutbud.

Patrik Lindgren