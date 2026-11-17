Nu är det klart att kulturorganisationen Selam öppnar sin nya scen i Stockholm den 5-7 mars nästa år. Det utlovas en matig invigningshelg för de nya lokalerna i Marievik som rymmer en större scen med kapacitet för 700 personer i publiken och en mindre barscen med plats för 300. Och första kvällen är det det klassiska kubanska storbandet Los Van Van som kommer att inta den stora scenen.

– Det känns fantastiskt att nu få presentera de första akterna och öppna biljettförsäljningen till Selam i Marievik. Programmet speglar det vi har arbetat för i 30 år: att lyfta lokala och internationella kulturuttryck och skapa utrymme för musik och artister som breddar Stockholms kulturliv. Det här är bara början på vad vi ska skapa, och vi ser fram emot att välkomna publiken till en plats för musik och kultur från hela världen, säger Teshome Wondimu, grundare av och vd för Selam.

Under invigningshelgen framträder även artister som den brittisk-etiopiska jazzduon Zena, det Londonbaserade somaliska åttamannabandet Dur Dur Band International och Goran Kajfeš Subtropic Arkestra med sångerskan Avin Omar. Lokalerna rymmer även en restaurang och det ska också göras plats för andra kulturyttringar som konstutställningar, poesiläsningar, vernissager och filmvisningar.