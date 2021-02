Live at Heart blir hybridfestival

Moa Lignell på scen under ett tidigare Folk at Heart. Bild: Johnny Camacho

”Hybridevent” tycks vara vägen framåt för många aktörer just nu – för samtidigt som Bokmässan i Göteborg i morse gick ut med meddelandet att höstens mässa blir en kombination av digitala och fysiska arrangemang med begränsad publik på plats, så kom även nyheten att showcasefestivalen Live at Heart i Örebro beslutat att köra sitt årliga event nu i september, även om det exakta antalet biljetter som i slutändan kommer att säljas ännu är oklart.

– Vi vill inget hellre än att samla många människor för att uppleva musik och film i Örebro, precis som vi alltid brukar göra. Men vi vet inte hur läget blir i september och vågar därför inte sälja fler biljetter än vi vet ryms med regler om social distansering. Vi räknar med att trycket på biljetter blir stort, säger Magnus Tunmats, festivalgeneral.

I en första vända kommer 500 publikbiljetter att säljas, att jämföra med de bortåt 7 000 deltagare Live at Heart tidigare haft sammanlagt under festivaldagarna, i år förlagda till 1-4 september. Det planeras för över hundra akter på tio scener, och såväl livekonserter som seminarier kommer att kunna följas online.

– Live at Heart är Sveriges äldsta och största showcasefestival och i år kommer vi samla branschen för att diskutera framtidens utmaningar: vad är lärdomarna från coronakrisen och vilka slutsatser kan vi dra om framtiden för musikbranschen, musiker, filmbranschen och framtidens entreprenörer? Vi tar avstamp i historien och siktar framåt, temat är ”Imagine the future”, säger Åke Lundström, vd för Live at Heart.

Patrik Lindgren