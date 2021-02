Lena Jonsson Trio, Elena Wolay och Rymden prisade på Manifestgalan

Med framflyttad Grammisgala, Jazzfest och en Folk & Världsmusikgala utan de vanliga priserna till förmån för ett coronatema så fick årets Manifestgala lite extra tyngd.

Galan som hölls live i fredags kväll på Nalen i Stockholm sändes förstås endast digitalt, men i övrigt var det ungefär som vanligt med artistframträdanden varvade med prisutdelningar i hela 21 kategorier, från årets dansband till året punk, från årets live till årets musikvideo – allt inom ramarna för den oberoende delen av musikbranschen.

Inom Lirasfären rodde trion Rymden hem priset för årets jazzalbum med Space sailors, i konkurrens med bland andra Anna Högberg Attack och Samuel Hällkvist.

I folkmusikkategorin var det – precis som när Lira utsåg årets skiva i december – Lena Jonsson Trio som drog vinstlotten med Stories from the outside, med som medtävlare Jordmån, Thomas von Wachenfeldt och Erland Westerström.

Iiris Viljanen rodde hem viskategorin med skivan Den lilla havsfrun medan I’m Kingfisher blev årets singer/songwriter med The past has begun. Och i den brokiga rytm-kategorin blev det Allyawan som segrade med reggaeskivan One före Mazaher, OK Star Orchestra och Sten Källman & Sanba Zao.

Specialpriset Årets indie gick till mångsysslaren Elena Wolay – fanzinemakare, arrangör, dj, journalist och scenartist, ofta inom ramen för konceptet Jazz är farligt. Ur motiveringen: ”Årets indie brinner för konsten i utkanten. Det där lite spännande som skaver. Det lite farliga och lockande. […] Vi vill hylla denna otroliga energi och ohejdade musikaliska upptäckaranda.”

Listan på övriga vinnare och alla motiveringar finner du här.

Patrik Lindgren