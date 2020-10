Lea & The Loved Ones gör sånger av brev

Lea & The Loved Ones består av Lea-Marie Sittler på gitarr och sång, Maja Gravermoen-Toresen på fiol, Johan Bengtsson på kontrabas och Christian Berg på piano. Bild: Angelica Hvass

Kvartetten Lea & The Loved Ones debuterade 2018, då som bara Lea, med albumet Diamonds som fick ett fint mottagande och där Liras recensent lyfte fram de ”nogsamt utmejslade arrangemangen” och ett ”finstilt musicerande” och lyfte fram de ganska uppenbara influenserna från Joni Mitchell.

I januari kommer uppföljaren i form av minialbumet Letters, vars alla låtar bygger på just brev, ”sådana som jag fått eller som jag själv skrivit någon gång i mitt liv”, berättar Lea-Marie Sittler och fortsätter:

– I den singer-songwriter-tradition jag befinner mig i har jag länge skrivit om sånt som har med mig själv att göra, med mina känslor, med mitt liv. Att börja utgå från brev i stället har varit enormt befriande, och jag tror att det hörs i musiken.

Första singeln släpps egentligen först i morgon torsdag, men redan i dag kan vi bjuda på smyglyssning av You should come sailing, vars tillkomst Lea berättar om här:

– En dag fick jag ett brev av min vän Dido – en seglare och poet – som innehöll raderna till denna låt. Jag kände direkt att jag ville tonsätta orden och så skrev jag den här sakta gungande visan, ursprungligen med bara dragspel och sång. För mig handlar låten om tidlös vänskap och längtan efter varandra och havet.

Ytterligare två singlar kommer att släppas under sen hösten och sedan kommer hela det lilla sex låtar långa albumet ut på Pacaya Records den 8 januari.

Patrik Lindgren