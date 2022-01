Lågfrekvent ambientjazz går hela varvet runt

Trio Ramberget gillar uppenbarligen att arbeta konceptuellt, och efter 2019 års fina album Musik att somna till landade i slutet av november den första volymen i en planerad trilogi kallad 24 ways, vars idé är att utgå från tolvtonsskalans alla toner i tur och ordning från C till B-moll, först i ett preludium och sedan en improvisation.

Musiken är varsamt smygande och suggestiv på ett närmast Brian Eno-ambient-aktigt men samtidigt påfallande jazzigt vis med den murriga sättningen trombon, basklarinett och kontrabas.

Trions basklarinettist Pelle Westlin berättar här mer om tankarna och processen bakom.

Hur fick ni egentligen idén till detta?

– Vi har i princip sedan vi började spela ihop, för sex år sen, varit intresserade av att jobba med olika koncept. I vissa fall har vi jobbat med att begränsa oss, till exempel i ”Konsert för en” där vi gjorde tio konserter på en dag för en person i publiken åt gången, och i det här fallet har vi jobbat något mer maximalistiskt på något vis: att spela igenom alla tonarter.

– Idén till konceptet 24 ways och att spela i alla tonarter fick vi efter att vi hade spelat in vår förra skiva Musik att somna till. Det albumet var kanske det första där vi faktiskt jobbade väldigt tydligt med tonarter på ett medvetet sätt, även om allt vi spelar alltid är improviserat. Vi upptäckte att genom att jobba väldigt ingående i de olika tonarterna så hände någonting med oss, ett slags koncentrerat uttryck oss emellan.

– Så när vi bestämde oss för att spela in nästa skiva, som alltså blev 24 ways, ville vi kombinera dels det här tänket med tonarterna och dels göra något väldigt konceptuellt, så vi landade i att göra en blinkning till Bachs Das wohltemperierte Klavier, med 24 preludier och 24 – i stället för fugor – improvisationer.

Och hur gick ni till väga i praktiken?

– Vi spelade in albumet under två dagar i Gustavs [Davidsson, trombonisten] Studio Glasfågeln i Torestorp. Vi bestämde oss ganska fort för att spela in alla stycken i den ordning de skulle vara på skivan, så den ordning man som lyssnare hör är den ordning vi spelade in allt i. Så skivans själva musikaliska utveckling tycker vi känns ganska ”organisk” eller vad man ska säga.

– Eftersom vi bara hade två dagar på oss så var själva inspelningen ganska intensiv och några av styckena spelades in rätt sent på kvällen, men några av just dessa tycker i alla fall jag blev absolut bäst, som E flat major, Ess dur. Sedan har Gustav, som också är en fenomenal ljudtekniker och också har spelat in alla våra album, mixat och mastrat musiken tillsammans med oss.

Trombon, basklarinett och kontrabas borgar ju för en ganska dov ljudbild med tyngdpunkt på de lägre registren – på vilka sätt påverkar instrumenten er musik?

– Bra fråga! Jag tror på något sätt att det alltid har känts självklart att spela just i den här instrumenteringen och att det verkligen är ”vårt” sound. Så jag tror att svaret på frågan är just att det inte påverkar alls och att det påverkar allt! Eller, det har liksom känts som en naturlig instrumentation för oss hela tiden, trots att den är ganska ovanlig.

– Men ja, den dova ljudbilden och att vi är tre ganska basiga instrument gör ju självklart att vi har nära till de här låga frekvenserna på något sätt, men det gör det också väldigt spännande och roligt att röra sig uppåt mot något ljusare, vilket också händer och då blir väldigt effektfullt.

Hur ser ni framför er att man ska lyssna på musiken?

– Det är nog väldigt, väldigt individuellt. Vi har märkt, både själva och efter att vi fått det till oss av lyssnare, att musiken kan användas för att liksom öppna upp en mer trängd miljö, som att sitta på en buss eller tunnelbana i rusningstrafik, eller för att förstärka ett intryck man får i till exempel en skog eller ett öppet landskap. Men vi tror också att det är många som vill lyssna på den här musiken i hörlurar eller på hög volym i stereo, liggandes ner i en soffa och flyta bort tillsammans med klangerna.

Och när kommer nästa volym?

– Nästa volym är planerad till slutet av februari och den sista till slutet av maj! I och med den sista volymen släpps också den fysiska upplagan, en 3 cd-box som man redan nu kan förbeställa via vår Bandcampsida! Hela albumet släpps i samarbete med det Valenciabaserade skivbolaget Piano & Coffee Records.

Trio Ramberget består av Gustav Davidsson på trombon, Johanna Ekholm på kontrabas och Pelle Westlin på basklarinett.

Text: Patrik Lindgren