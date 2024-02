Korta skivor i korthet – våren 2024

Utöver alla andra skivrecensioner i Liras vårnummer (du hittar dem alla här!) så tipsade vi också som kortast om dessa aktuella ep-skivor och minialbum:

Malin Hässlemark: Wildfire (Westside Fabrication)

Imponerande solodebut från Jämtlandsbördiga sångerskan i americanabandet Fluru, som här visar på en rootsigare singer-songwritersida. Fyra ytterst välmejslade låtar där något vagt norrländskt möter den amerikanska södern.

Jaerv + The OK Factor: Traditions (Egen utgivning)

Svenska folkkvintetten Jaerv delade scen med amerikanska cello- och fiolduon The OK Factor och tycke uppstod – så pass att de beslöt att spela in en skiva tillsammans. Det blev denna sexspåriga ep av ypperlig kammarfolk med smak av såväl Norden som Nordamerika och Irland. Fyra instrumentala och två med sång i ett möte som definitivt ger mersmak!

Nordskær: Så godt som … (GO Danish Folk Music)

Debutinspelning från denna norsk-svensk-danska kvartett på dragspel, gitarr/mandolin, fiol och bas. Fyra låtar, alla egna, de flesta av dragspelaren Eirik Moland. Allt framfört med lust och sinne för finurliga detaljer. Eller som det träffande står: ”en god del humor, skæve rytmer og et strejf af dyster vildskab”.

Olga Rosenberg: Ögonblick (Olgster Records)

Den Malmöbaserade 23-åriga sångerskan, pianisten och kompositören Olga Rosenberg spelade in dessa fem sånger i Sankta Birgittas Kapell i Göteborg, som ett utforskande av kyrkorummet. Sångernas tema är längtan och musiken är avskalad, utsträckt och eteriskt sökande – ibland får hon även sällskap av en fyrhövdad kör.

Oskar Jeremias: T-smaken (Tröstlösa Records)

Tydligen fick han skivinspelningen i 40-årspresent av storasystern Emeli Jeremias, som samlade ihop bekantskapskretsen som också råkar höra till svensk jazzelit. Tydligen är han besatt av bokstaven T. Tydligen är detta bara en försmak av en kommande fullängdare. Och helt tydligt har vi att göra med en ytterst T-alangfull låtskrivare, sångare och visjazzartist.

Liselotte Boustedt: Grön tråd (Sonde Records)

En debut-ep vars röda tråd snarare är just grön och handlar om artistens längtan till skogen, om nostalgi parad med framtidsoro. Folktonad jazzpop med piano, bas, trummor och lite grubblande texter om livet och de små och stora frågorna.

Tobias Helander: Essendo (Egen utgivning)

Jazzgitarristen Helander berättar själv att han länge rört sig i periferin av Stockholms jazzscen, men nu kliver han fram med denna femspåriga utgåva med fyra egna låtar och sist en fin tolkning av What a wonderful world. Lyriskt, stämningsfullt och varsamt med Lars Ekman på bas och David Lius på trummor.

Kungen Jazz: Dog dreams, pt 2 (Egen utgivning)

Del ett i den här kvartettens hunddröm fick ett rungande mottagande i Lira 2022, och här kommer uppföljaren – eller snarare en andra del av en långt utdragen dubbelskiva – med mer av samma stökiga, lite vassa och analogt tejpade jazzrock.

Texter: Patrik Lindgren