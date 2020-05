Kamasi Washington bakom musiken till Netflix-film om Michelle Obama

Få nya artister har nått ut med jazzmusiken på samma sätt som den amerikanske saxofonisten och bandledaren Kamasi Washington. Bland annat har han spelat vid två olika årgångar av svenska musikfestivalen Way Out West.

Nu är Washington aktuell med ny musik till den färska Netflix-dokumentären Becoming (svensk titel Michelle Obama: Min historia), en film som vill ge en inblick i Michelle Obamas liv. Vi får följa USA:s tidigare första dam när hon turnerar för att marknadsföra sin självbiografi med samma namn som filmen.

Dokumentärens regissör Nadia Hallgren tog tidigt kontakt med Kamasi Washington och bad honom arbeta med musiken, för att integrera den med bilderna och budskapet. I dokumentären hörs specialkomponerade stycken varvat med låtar ur Washingtons tidigare utgivning. Musiken släpps i fysisk form fredag 15 maj på albumet Becoming (Music from the Netflix original documentary).

Själva filmen är producerad av Higher Ground Productions (med ekon av Sly and The Family Stones låt i namnet?), ett bolag paret Obama startat för att skapa innehåll till kanaler som Netflix, Spotify och liknande. Bolagets första film var American Factory, en dokumentär om kulturskillnader och en ny syn på arbete, för vilken regissörsparet Julia Reichert och Steven Bognar vann en Oscar för bästa dokumentär.

Timo Kangas