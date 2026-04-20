Jesper Lindell dubbelt nominerad till americana-gala

Jesper Lindell har chans på två priser. BILD: Lina Nylander

I fjol lanserades den nya prisgalan Americana Music Sweden Awards (läs här om vilka som vann då), med det dubbla syftet att dels lyfta fram aktörerna bakom americanacenen i Sverige, dels utgöra ett branschforum för nätverkande och annat matnyttigt.

Den andra årgången av galan kommer att hållas den 20 maj på Debaser Nova i Stockholm, där det efter en konferens på eftermiddagen väntar prisutdelningar och livemusik.

Det delas ut sju priser och förutom till ett hederspris är det tre nominerade i varje kategori.

Årets artist blir någon ur trion Jesper Lindell, H Self och Maja Francis. Årets grupp står mellan Jesper Lindell Trio, Sunnan och Södra Norrlands Coast Country Cowboys. Årets genombrott står någon av Mira Ray, Isak Benjamin och Vilma Flood för.

Till årets musikutgivning har nominerats Sarah Klangs Beautiful woman, Malin Verhejs To cry for, to lean on, to love, och Södra Norrlands Coast Country Cowboys Ett brustet hjärta på turné.

Årets arrangör då? Stockholmska Twang, göteborgska Woody West och Porter & Thorells Syndrom tävlar där.

Det så kallade nordiska priset slutligen har som nominerade Ane Brun, danska Tønder Festival och så ständigt denne H Self – som också kommer att framträda på galan, jämte artister som The Jems, Stella Adee och The Settlers of Småland.