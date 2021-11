Jazzen dominerar årets skörd av nya julskivor

Sisters of Invention bjuder in till en jazzig jul. Bild: Lina Arvidsson

Sisters of Invention: Christmas with Sisters of Invention (Oh Yeah Records, släpps 28 nov)

Systrarna Malin och Karolina Almgrens stämningstätt ambientpoppiga jazz funkar förstås utmärkt som skrud till julmusik, och här får vi en salig mix av nyskrivet eget med svenska och amerikanska julstandards, från Gläns över sjö och strand till Let it snow som du aldrig hört dem förr.

Bo Kaspers Orkester: I denna mörka vintertid (Sony)

Mer väntat är kanske att Bosse Sundström skulle samla sitt gäng och ta sig an denna melankolins högtid. Skivan består av idel nyskrivna sånger, av vilka ett par känns som blivande julklassiker. En kärnkvartett på sina håll lyxigt förstärkt av såväl jazzelit som stråkorkester, allt i producentregi av Johan Lindström.

Midvintervaka: Vintra solstico (Kakafon Records)

Att grupperna Kaja och Tetra midvintervakar tillsammans är en tradition som i år fyller tio år vilket de bland annat firar med att ge ut detta album. På deras färgrika julbord återfinns folkliga sånger från världen över i härligt mustiga nytolkningar.

Norah Jones: I dream of Christmas (Blue Note)

Pandemin väckte de mest skilda drifter hos människor. Norah Jones kom på sig själv med att lyssna på julmusik vilket väckte lusten att göra en egen julskiva. Och här är den, fylld av lågmält kärnfulla tolkningar av de förväntade klassikerna men också en hel del nykomponerat av Jones själv, som den fina Christmas calling (Jolly Jones).

Christmas syndrome (Jazzagenturen)

Mer juljazz blir det när saxofonisten Fredrik Lindborg och pianisten Fredrik Hermansson skrivit helt nya arr till en räcka klassiker av rätt skilda slag, från White Christmas till Tjajkovskijs Nötknäpparsvit via Mariah Careys All I want for Christmas is you. I kvintetten som spelar hör vi även Nils Janson på trumpet, Niklas Fernqvist på kontrabas och Konrad Agnas på trummor.

Mimi Terris, Olof Löfgren, Mats Ingvarsson: Luciatåg (Egen utgivning)

Ett litet luciatåg är just vad denna trio bjuder på, med ursprung i en bokad Luciakonsert förra året som aldrig gick att genomföra men i stället blev detta anspråkslösa men fina minialbum med sex lussiga och juliga låtar. Sångerskan Mimi Terris kompas av Olof Löfgren på piano och Mats Ingvarsson på kontrabas.

Martin Berggren Trio: Christmas time, vol 1 (Periferi Records, släpps 1 dec)

Pianisten Martin Berggren följer upp trions debutskiva Home från häromåret med en julskiva där han håller sig till elpianot Fender Rhodes vilket läner ett hemtrevligt och avspänt skimmer till låtar som en uppsluppen Hej tomtegubbar, en Mössens julafton i sambatakt eller en snabbt framåtilande Staffan var en stalledräng.

Louise Boije af Gennäs: You’re all I want for Christmas (Quality Recordings/Plugged Records)

Mer känd som författare måhända men inför förra julen kom hon ut som jazzsångerska med en julsingel till förmån för hårt kämpande sjukvårdspersonal. Mersmak uppstod och i år blev det ett helt album med jullåtar där hon gästas av finfolk som Jojje Wadenius, Karin Hammar, Peter Asplund och Conny Bloom. Den här gången till stöd för Stadsmissionen.

Toppkonst Orchestra: Christmas with TKO (Toppkonst) obs: släpps 3 december

Mitt i sommarens varmaste värme spelades denna lilla ep in med ljudmaestro Åke Linton vid mixerbordet. Kanske bidrog årstiden till att ge musiken sin lätt impressionistiska touch, den drömskt svävande känslan av att liksom blicka ner på hela julcirkusen långt uppifrån. Vi hör Carl Svensson (akustisk gitarr), John Holmström (piano) och Alfred Lorinius (kontrabas) ta sig an Gläns över sjö och strand, Fairytale of New York och The first Noel.

Patrik Lindgren