Intensiva folkmusikdagar i Malmö

Malmö är ju en lika trevlig som levande musikstad redan till vardags men om två veckor blir det nästan galet i den skånska huvudstaden.

Till att börja med har vi Malmö Folk Festival, som efter att tidigare ha varit en höstfest nu återlanseras som ett värmande vårtecken andra veckan i april.

Under hela fem dagar 8–12 april fylls stan av folkmusik av de mest skilda slag och på de mest skilda platser.

Festivalen koordineras av regionaktören Musik i Syd men i grunden byggs den av spelställen och arrangörer som Victoriateatern, Inkonst, Malmö Live, föreningen Malmö Folk och lilla Café Dulcita.

Maria Bojlund, producent på Musik i Syd och initiativtagare till Malmö Folk Festival, beskriver Malmös folkmusikscen så här:

– Det finns massor av folkmusik från Sverige och resten av världen i Malmö, men man måste vara ganska så initierad för att upptäcka den. Vi har några av landets bästa folkmusikscener och arrangörer här, med Inkonst, Mix Musik, Victoriateatern, Moriska Paviljongen och Malmö Folkmusikförening. Med festivalen vill vi underlätta för folk att upptäcka dessa scener i Malmö. Vi vill göra folkmusiken urban och sänka tröskeln till att kunna ta sig till ett folkmusikarrangemang.

På de olika scenerna väntar högst exempelvis den spännande Park Jiha (på Inkonst), dubbelt brasilianskt med Amaro Freitas Trio och Bixiga 70 varsin kväll på Victoriateatern, Groupa på Barnens Scen, en hyllningskonsert till den afghanske musikern Nashenas på Malmö Live och mer intima konserter (flamenco, tango, svensk folkmusik) på Café Dulcita.

Dessutom gott om workshops att ta del av under veckan – liksom en rad familjeföreställningar.

Men detta är inte allt: parallellt pågår branschträffen Nordic Folk Alliance med mängder av korta showcasespelningar som är öppna (och gratis) för allmänheten. Dessa hålls på Palladium på fredag och lördag eftermiddag och innebär chanser att se korta halvtimmesspelningar med akter som Mirja Palo, Fredy Clue, Trio Wolski – eller varför inte Nuka Alice från Grönland?

Och som om det inte vore nog hålls samtidigt Nordtrad, det årliga evenemanget då studenter och lärare från folk- och världsmusikutbildningar på musikhögskolor i Norden och Baltikum träffas för konserter, workshops med mera.

För utomstående finns ett par tillfällen att uppleva detta – dels på onsdagkvällen den 8 april då det bjuds på en konsertkavalkad i Stadshallen i Lund, av studenter på de olika skolorna, dels på torsdagen då det är lärarnas tur att visa upp sig på Malmö Live. Och det är inte vilka lärare som helst, utan några av Nordens främsta musiker som visar vad de går för.

Sammanfattningsvis: Malmö kommer att koka av folkmusik från hela Norden.

Patrik Lindgren