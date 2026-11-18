Den ideella föreningen Impra har som syfte att främja jämställdhet inom jazz- och improvisationsmusik. I år fyller Impra tjugo år och vi pratar med en av grundarna, Gunilla Törnfeldt, om hur det går med jämställdheten inom jazzen.

Det var jazzvokalisterna Gunilla Törnfeldt och Lina Nyberg som lade grunden till Impra.

– Det var 2006, när jag och Lina var på tävlingen Nordic Jazz Comets. Vi var där som publik och stod i baren och funderade på om det fanns några kvinnor i juryn. Jag gick fram till en äldre herre i juryn och frågade om det fanns några kvinnor med i juryn och han sa ”Du vet, det var sån tur för vi ringde och frågade några men de tackade nej.” Varför var det sån tur, tänkte jag?

2006 såg det rätt ensidigt ut bland jazz­ens pristagare, menar Törnfeldt.

– Visst, vi var få kvinnor inom ­jazz­­­en, men vi syntes inte ens. Noll pris­tagare, ingen Grammis, inte Jazzkatten, inget som gick till en kvinna det året.

Hur har Impra under tjugo år verkat för att synliggöra kvinnor inom jazzen?

– Det första vi bestämde var att vi inte skulle agera som något slags skuldbeläggare, utan mer ställa frågan ”Har ni tänkt på det här, hur tror ni om att kunna jobba så här?” Impra blev en instans dit folk vände sig för att till exempel se över sin festival och hur de kunde jobba med den. Flera år hjälpte vi också KMH med att ha blandade jurygrupper, de kanske till exempel behövde en jurymedlem som spelade gitarr och undrade om vi kunde hjälpa till att hitta en kvinnlig musiker som spelar gitarr.

Hur tycker du att jämställdheten mår på improutbildningar i Sverige idag?

– På vissa sätt har det blivit en förändring och en förbättring. Men jag tycker att det går lite i vågor. Det finns definitivt fler kvinnliga musiker nu, men det är inte alls den typen av rush som vi kanske hade hoppats på. Som pedagog upplever jag att den stora skillnaden nu är att det inte är samma typ av sexism eller taskiga attityder på utbildningar idag som jag upplever att det var då. Men det kan ju delvis bero på att jag som lärare inte ser allt.

Gunilla Törnfeldt beskriver hur en mer jämställd jazzscen bjuder på större musikalisk variation.

– En festival som gick i bräschen, och det inte på förslag från oss, var Umeå Jazzfestival. De bestämde att nu bokar vi fifty fifty kvinnor och män. Det var inget de gick ut med, utan de bara gjorde det på nästa festival. Och responsen de fick var ”Oj, vilket varierat program ni har!” Det var många fler typer av uttryck som kom fram helt enkelt.

Impra firar sitt tjugoårsjubileum med två festkvällar på samma datum i olika städer: lördag den 21 november på Skeppet i Göteborg och på Fasching i Stockholm. På Fasching kommer allstarbandet Impra Big Band (särskilt ihopsatt för kvällen) att spela under ledning av Erika Hammarberg och med grundarna Lina Nyberg och Gunilla Törnfeldt som gäster på sång. Priset Impra Guld kommer även att delas ut under kvällen.

På den något mer återhållsamma jubileumskonserten på Skeppet i Göteborg samma kväll spelar soloalbumaktuella pianisten Olimpia Dynarek samt jazztrion Länge Leve.

Sunniva Brynnel

[text ur snart kommande Lira #4 2026]