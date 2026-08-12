Högsäsong i svängigt festival-Sverige

Semestrar och lov går mot sina slut för många av oss men festivalsommaren – tro inget annat – är i full swing och schemat den närmaste tiden är fullspäckat med godbitar.

I dag onsdag är det premiär för vad arrangörerna kallar ”Stockholms minsta jazzfestival”, tre kvällar i rad i trädgården vid Hasse Alfredsons och Tage Danielssons klassiska Svenska Ord-stuga i Vitabergsparken. Svenska Ord & Toner kallas konsertserien och bjuder på namn som Bo Sundström, Isabella Lundgren och Viktoria Tolstoy.

I sörmländska Stallarholmen väntar sedan två späckade dagar lite i stil med den klassiska visfestivalen i Västervik. Visa i en på alla vis bred bemärkelse alltså, med allt från Sophie Zelmani till duon Py Bäckman & Janne Bark, på Stallarholmens Visdagar 14–15 augusti.

Samtidigt vankas det jazzfest i lilla Ödåkra strax norr om Helsingborg. Ett tjugotal konserter invid en före detta spritfabrik med artister som Amanda Sedgwick, Peter Asplund och festivalgeneralen själv: trumpetaren Björn Ingelstam. Ödåkra Jazz Festival alltså!

Något helt annat väntar, också det 14–15 augusti, i Långbans Gruvby nordost om Filipstad i Värmland. Musikern Johan Berthling ligger bakom Music For The Eyes vassa program med fokus på det experimentella och alternativa, allt från Valkyrien Allstars och Ellen Arkbro till amerikanska Natural Information Society.

Musikgodis med mer traditionella smaker blir det på söndag vid Vätterns östra strand i Gränna, när Grenna Bluegrass Festival hålls för 49:e gången. Välrenommerade amerikanska kvintetten Volume Five toppar årets affisch.

Kortare historia har Farsta Folkfest som hålls den 16 augusti på Farsta gård vid sjön Magelungen i södra Stockholm. En heldag med allehanda aktiviteter och huvudakt på scen Mats Berglund Trio som både ger konsert och spelar till dans.

Blickar vi mot nästa helg väntar något av en temahelg i ämnet americana. Längst ner i sydost, i natursköna Löderup, bjuder Solhällan in till Sommarfest 21–23 augusti med artister som Kashena Sampson, Sunny War, Otis Gibbs och ”cowpunkiga” Jenny Don’t and The Spurs.

Samma dagar hålls de två syskonfestivalerna Rootsy Summer Fest i Falkenberg och Stockholm Roots på Debaser. Svenska och amerikanska toppnamn, från Anastasía, Valter Nilsson och Jesper Lindell till Aaron Lee Tasjan, Emily Scott Robinson och Otis Gibbs.

Den som är lagd åt svensk folkmusik kan med fördel i stället svalka sig på fina, lilla Svalsjö Folk i södra Östergötland. Småskalig festival men alltid med stort, ambitiöst program, i år med bl a Spöket i köket, Northern Resonance, Lena Jonsson Trio och Lena Willemark & Simon Nyberg.

Lite längre fram väntar höjdpunkter som Jazz & Blues All Star Festival på Skeppsholmen i Stockholm 28–29 augusti, vokalfesten Vallåt Trallåt i Järvsö 4–5 september, skivbolagskollektivet Supertraditionals egen superfestival på Skansen i Stockholm den 12 september. För övrigt en folkmusiktung dag överlag denna lördag: dels hålls Rimbostämman (flyttad från för- till sensommaren!) med bland annat Fränder på scen, dels är det premiär för nykomlingen Gamla Linköping Folkfestival, med idel fina namn på programmet: Symbio, Åsa Jinder, Triakel, duon Lisas och Kolonien …

Allt detta är förstås bara ett urval – kolla gärna in Liras guide till årets (även höstens) festivaler här!