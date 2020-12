Här är julkonserterna du inte vill missa!

Nej, några fysiska besök på julkonserter blir det inte i år – men dagarna som kommer är i stället späckade av online-evenemang av skilda slag och kaliber, från konserthus till små musikföreningar.

Här är ett urval av strömmade konserter att kolla in! Fri entré om om inget annat skrivs, men stötta gärna musiker och arrangörer!

fre 18.12 kl 20.00 Hälsingland Lives julkonsert

”Årets julklapp från Hälsingland Live innehåller en helt unik och mycket tjusig julkonsert med några av Hälsinglands finaste musikanter! Tillsammans gör vi nedslag hemma hos de medverkande där de, på varsin förstukvist framför varsin tidlös jullåt i en unik tolkning.”

Med bland andra Emma Härdelin, Thomas von Wachenfeldt och Pär Engman.

LÄNK

fre 18.12 kl 19:00 Juljazz med Jessica Pilnäs Kvartett

Snajdigt julig jazz med sångerskan Jessica Pilnäs uppbackad av Karl Olandersson på trumpet, Mattias Ståhl på vibrafon och Fredrik Jonsson på kontrabas.

LÄNK

lör 19.12 kl 19:00 Celtic Christmas med West of Eden

Irländsk och engelsk folkmusik i centrum när West of Eden bjuder in. ”Allt från medeltida hymner till svängigt låtspel, Christmas Carols och moderna klassiker som Fairytale of New York blandas till en fantastisk och stämningsfull julkonsert.”

LÄNK

lör 19.12 Julstream med Franska Trion

Ingen jul utan Franska Trion, så inte heller i år pandemin till trots.

LÄNK

lör 19.12 kl 19:00 Det är en ros utsprungen

Svenska kyrkan i Alingsås ordnar julkonsert i folkton ”med lågmälda koraler, riviga staffansvisor och julstämning tillsammans med Ingrid Brännström (sång), Mia Marine (fiol) och Oskar Reuter (gitarr).”

LÄNK

sön 20.12 kl 19:00 Jazzy Christmas evening with Gentlemen & Gangsters

Svängig New Orleans-hot jazz i jul-tipp-tappning.

LÄNK

mån 21.12 kl 20:00 A Jazzy Christmas med Cæcilie Norby, Ulf Wakenius, Lars Danielsson & Snorre Kirk

Stora Teatern i Göteborg bjussar på liveströmmad jazz av världsklass med danska sångerskan Cæcilie Norby i frontlinjen.

LÄNK

mån 21.12 kl 20:00 Sofia Karlsson & Martin Hederos: Stjärnenätter

Intimt och direktsänd från vardagsrummet i Sofia Karlssons Hälsingegård i Järvsö. Förköpsbiljetter krävs!

LÄNK

tis 22.12 kl 20:00 Bugge Wesseltoft – It’s snowing on my piano

Pianisten live och solo från Nasjonal Jazzscene Victoria i Oslo. Förköpsbiljetter krävs!

LÄNK

Dessutom: dessa redan sända julkonserter ligger kvar online och går att njuta av i efterhand:

I vinterskrud – Lisa Långbacka, Lena Willemark & Lisa Rydberg

Live från Studio Acusticum i Piteå 13 december.

Västanå Jul

Västanå Teater spred den 29 november julstämning för andra året i rad, med musikerna Magnus och Sophia Stinnerbom, Roger Tallroth, Heidi Talbot, Sébastien Dubé och Niklas Bertilsson.

Julkonsert med Sisters of Invention

Föreningen Lupino Live arrangerade den 12 december en julkonsert online med duon Sisters of Invention, jazzsystrarna Malin och Karolina Almgren, som bjöd på ”både gamla favoriter i ny tappning samt en och annan egen jullåt.”

Lucia med Ljus och lykta på Skeppis

Luciakonsert live från Folkmusikhuset ”Skeppis” i Stockholm med kvartetten Ljus och lykta, där vi bland annat hör Annika Hammer som skrev det stora reportage i Lira om sången i folkmusiken. (Spola fram till 21,5 minuter in – där börjar konserten.)