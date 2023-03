Här är de nominerade inför Grammisgalan

Den 3 maj hålls årets Grammisgala på Annexet i Stockholm och I dag offentliggjordes de nominerade.

I kategorin årets jazz står det mellan Britta Virves med genombrottsskivan Juniper, Joel Lyssarides med Stay now, Josefine Lindstrands Mirages by the lake, Esbjörn Svenssons postuma Home.s och så Hederosgruppens andraskiva Ståplats.

Martin Hederos och hans gäng rodde hem Manifestpriset nyligen, men här känns konkurrensen aningen tuffare. Kan Britta Virves skrälla? Eller Esbjörn Svensson femton år efter sin död? Och var är Lovisa Jennervalls starka Between you and me?

På Manifest var Sara Parkman den stora vinnaren med hela tre priser, bland annat då i kategorin årets folkmusik och där är hon nominerad även för en Grammis med skivan Eros agape philia.

Motståndarna här (liksom där) heter Spöket i köket med Kurbits & Flames, Liliana Zavala med Todos mis muertos (nominerad i årets rytm på Manifest), duon Vågspel med I nöd och lust (årets trad på Liras lista) och så den kanske lite mer överraskande jul-ep:n I midvintertid med den hopslagna gruppen Northern Resonance & Axvy.

”Risken” finns väl att Parkman ror hem även detta pris, vilket ju nästan vore lite tråkigt. Och det går förstås att undra över vissa skivors frånvaro från nomineringarna hos såväl Manifest som Grammis: Symbios tunga Endeavour, Koloniens Till skogen, skivorna med Sångsystrar, Björn Gardner, Samantha Ohlanders. Och kanske inte minst Rostam Mirlasharis Rozhnak.

Nominerade i övriga kategorier finner du på Grammis hemsida. Priset har delats ut sedan 1969 och hålls i år för den fyrtionde gången.

Text: Patrik Lindgren

Bilder: Elvira Glänte, Angelica Hvass, Nikola Stankovic