Här är de nominerade inför årets Manifestgala

Den 11 februari hålls årets Manifestgala på Nalen i Stockholm och i dag presenterades de nominerade i de 23 kategorierna.

I folkmusikkategorin står det mellan två solofiolskivor och två mer crossover-artade skivor. Det är Hoven Drovens hyllade fockrockskiva Trad som ställs mot Mats Edéns soloskiva Alvaleken, Anna Ekborgs uppmärksammade Solo och så de forna Väsenkamraterna André Ferraris och Olov Johanssons friskt experimenterande duo-alster In Beat Ween Rhythm.

I jazzkategorin står det mellan två mer traditionella grupper, om än högst modernt så, och två som mer tänjer på gränserna för vad jazz kan vara. Vi pratar då om Lisa Björänge Quintet och The Splendor (där vi kan notera att Fabian Kallerdahl är med i bägge) som tävlar med Johan Lindström Septetts uppföljarskiva On the asylum och Thomas Backmans spännande genreöverskridare When light is put away.

Högst Lira-intressant är förstås den till karaktären ganska öppna rytm-kategorin, där de nominerade i år är favorittippade Ebo Krdum, vars Diversity vi på Lira utsåg till årets album, Maher Cissoko med Cissoko heritage, Karl Jonas Winqvists svensk-senegalesiska hjärteprojekt Wau Wau Collectif och slutligen Galento Sound Service som återuppstod som en fågel fenix ur askan av nedlagda OK Star Orchestra.

Årets visa då? Jo, här tävlar Ola Sandström och skivan Aska med Fia Ekbergs lite poppigare Bangatan, den sjävbetitlade Kalle Berlin med kapell och sist men knappast minst Ellen Sundberg med sin Bodil Malmsten-skiva.

Noteras kan också att också är vi återfinner ett ett par Lirabekantingar i kategorin Årets live, där nyssnämnde Ebo Krdum får sin andra nominering och möter Sara Parkman, sångerskan Nicole Sabouné och indiepoppiga Amason.

Galen kommer att sändas live digitalt via Manifestgalans Facebook och hemsida.

Manifest uppmärksammar och premierar artister och inspelningar utgivna av oberoende svenska skivbolag och galan, som ordnas av SOM – Svenska Oberoende Musikproducenter, hade urpremiär 2003. De nominerade och sedermera vinnarna utses av en rad fristående jurygrupper.

Nominerade i övriga kategorier finns på manifestgalan.se

Text: Patrik Lindgren