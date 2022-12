Eva Bjerga Haugen har spelat in en av årets bästa julskivor. Bild: Thomas Bang

Lika säkert som vitsipporna på våren tittar de fram när julen närmar sig: julskivorna, alla med förhoppningen att bli den där särskilda skivan som vi alla återvänder till år efter år.

Här har vi valt ut det vi tycker är bäst och mest intressant ur årets skörd – och nog finns där några riktiga godbitar med alla chanser att kvala in till den där jullådan vi plockar fram varje advent.

Texter: Patrik Lindgren

Hannah Svensson: Snowflakes in December (Ladybird/Naxos)

Jazzsångerskan Hannah Svensson slår till med ett album av julförknippade sånger, de flesta välberkanta ur den amerikanska standardrepertoaren, men också en vackert avskalad Jag vet en dejlig rosa. Och så titelspåret då, en ballad som är Hannah Svenssons egenskrivna bidrag i gebitet. Utsökt uppbackning av Klas Lindqvist på saxofon, Sven-Erik Lundeqvist vid pianot, Mattias Svensson på bas och Paul Svanberg trummor.

Kviga: Jul med Kviga(Egen utgivning)

Folkmusiktrion Kviga tycks gilla att rota i musikaliska arkiv, så när de här tar sig an julen är det inte de mest utnötta sångerna vi bjuds på. Med sång, flöjt och gitarr/cittern gestaltar de högtiden genom fem utvalda sånger av högst olika karaktär, en polska, en engelsk carol, en medeltida ballad och en lustiger dansvisa. Trion Kviga utgörs av Ida Hellsten, Lovis Jacobsson och Nina Grigorjeva.

West of Eden: Next stop Christmas (West of Music)

Något av julspecialister är folkrockbandet West of Eden, som inför årets traditionsenliga serie julkonserter har med sig en sprillans temaskiva i tomtesäcken. Fokus är på eget material i keltisk tradition, genomgående snyggt arrat och generöst utsmyckat med gästspel på blås och kör.

M-Rock & Wefunky Band: Merry funk Christmas! (Emrikording & Entertainment)

Skönaste funktomten Emrik ”M-Rock” Larsson tar på sig croonerkostymen. Micken delas med Johanna Hjort (som drar det hela åt souljazz-hållet) och Gonzo Reyes (som drat det mot latin och hiphop). Tajta rytmer, snyggt blås och underfundiga glimten i ögat-arr av allt från White Christmas till Just D:s Juligen. Och faktiskt får de till och med Feliz Navidad att svänga.

Irmelin: Morgonstjärnan (Fjällbrudens Sång)

Vokaltrion Irmelin är framme vid sitt sjätte album och ägnar det helt åt julen. Och det är en välmatat volym de bjuder på, hela 21 sånger som arrangerats så där innerligt snyggt och mångbottnat som vi förknippar med den här trion: Eva Rune, Maria Misgeld och Karin Ericsson Back, på den här skivan med Katarina Söderlund som gästande fjärde medlem. Sångerna är hämtade från när och fjärran, nytt och gammalt om vartannat, mycket är förstås svenskt till ursprunget men de har även blickat österut mot Finland, Estland och (mer sydväst då) Ukraina och även nedåt Spanien. Vackert!

I Midvintertid (Egen utgivning)

Folkmusikgrupperna Axvy och Northern Resonance har slagit samman sina julpåsar till ett gemensamt julprogram som de i år turnerar med för andra gången. Nu kommer också en ep med fem studioinspelade låtar, där fyra klassiker som Stilla natt och Ett barn är fött kompletteras med den av gitarristen med mera Albin Broberg nyskrivna Julaftonsmorgon. Elegant, stämningsfullt och intimt (som att sitta med på logen när de spelar) på nyckelharpa, viola d’amore, hardingfela/oktavfiol, gitarr/cittern(/mandolin och slagverk.

Trygve Seim & Andreas Utnem: Christmas songs (Grappa)

Så till detta fina möte mellan saxofonisten Trygve Seim och pianisten Andreas Utnem, som spelat tillsammans på gudstjänster i flera decennier och även gav ut en duoskiva på ECM 2010. Här improviserar de fritt med utgångspunkt i en rad välbekanta julpsalmer och annat julrelaterat, inspelat i Tøyenkirka där Utnem till vardags arbetar som organist.

Eva Bjerga Haugen: Stille grender (Grappa)

Norrmännen kan det här med julmusik – och en av årets riktiga pärlor kommer här från jazzsångerskan Eva Bjerga Haugen i tätt samarbete med gitarristenMorten Askildsen, trumpetaren Simen Kill Halvorsen och kontrabasisten Thomas Bang. Tillsammans har de valt sina absoluta favoritsånger ur julrepertoaren, musik som de varsamt dissikerat och stöpt om till tretton varsamt framförda spår, där vi hör allt från O come, all ye faithful via Mitt hjerte alltid vanker till O helga natt. Årets fullträff bland julskivorna om du frågar undertecknad.

