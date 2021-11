Gregory Porter samlar sig

Det var några år sedan nu (#5 2013) vi lät pryda Liras omslag med den sedermera omåttligt populäre jazzvokalisten Gregory Porter. Och nu är det dags för ett slags karriärsammanfattning i form av samlingsvolymen Still rising på Blue Note Records.

Över loppet av 34 spår bjuds vi på ett urval av det bästa från hans senaste decennium som skivartist, tryfferat med både en rad helt nya låtar, några omarbetningar och så sidospår i form av duetter med andra artister.

Det hinns även med några ögonblicksbilder ur livearkivet – som en livefångad version av Stings It’s probably me från Polarprisgalan i Stockholm 2017 (året då både Sting och Wayne Shorter prisades).

Ibland blir det kanske väl lättsmält men roligt att exempelvis höra Porters tolkningar av Mobys låtar Why does my heart feel so bad? och Natural blues.

Patrik Lindgren