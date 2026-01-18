Gitarristen Ralph Towner är död

Den amerikanske jazzgitarristen Ralph Towner har avlidit vid en ålder av 85 år. Ralph Towner var ursprungligen klassiskt skolad pianist men kom även att studera klassisk gitarr. Som jazzmusiker var pianisten Bill Evans en stark influens, men efterhand var det gitarrspelet som tog över, både klassisk och tolvsträngad.

1970 var han med att bilda tongivande bandet Oregon, ett tidigt möte mellan world music och jazz med element av klassisk konstmusik. I eget namn knöts han tidigt till skivbolaget ECM, där han under fem decennier gav ut en lång rad hyllade i skivor i olika konstellationer.

Hans sista album blev soloskivan At first light, som spelades in 2022 och gavs ut i mars 2023, på ECM förstås.

Han bodde sedan länge i Italien, på senare år i Rom, där han avled den 18 januari.

Patrik Lindgren