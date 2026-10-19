Fullt ös in i kaklet när Lakecia Benjamin stängde festivalen

Lakecia Benjamin

Stockholm Jazz Festival, Fasching 18 oktober 2026

En kvart över åtta kliver hon på Faschings scen inför en förväntansfull och slutsåld tvärgränd i Stockholm city. Vevar igång hardbop-trion, vevar igång publiken och vevar igång sig själv.

Altsaxofonisten Lakecia Benjamins återkomst till jazzfestivalen blir en kväll med öppet spjäll från start och så ökar hon groovet därifrån. Med tyngdpunkten i nya plattan We dream rappar hon, lirar glödhet nasal Cannonball-altsax, bjuder in oss till födelsedagsfirandet två dagar bort och håller brandtal för fred, kärlek och frihet.

Hennes Ascension introduceras som en påminnelse till hemlandet om att ta tillbaka sin värdighet. Låten inleds med en spoken word-del som flödar ut i en tröstande melodi innan Benjamin inleder ett battle för sax och trummor med den närmast overkligt rymsuppfyllande Jerome Jennings.

Newyorkaren Benjamin är känd för sin djupa beundran för och tacksamhet till John och Alice Coltrane och dedikerar en snabbfotad My favourite things till Alice. Hon skickar in ett par takter ur John Coltranes A love supreme, del ett, kallad Acknowledgement, och passar även på att citera några takter ur Mr P C, Coltranes hyllning till basisten Paul Chambers. Benjamin vänder och vrider, hittar effektiva formuleringar som hon upprepar och förflyttar det hårdkokande bandet med.

Efter en liten svacka under andra halvan av den halvannan timmen långa konserten hämtar hon hem kvällen med en mäktig slutforcering, bluesmättad funkig råbop med ståbasen utbytt mot elbas och vinande Hammondorgel. Fullt ös rakt in i kaklet när Stockholms jazzfestival plockar ner vimplarna för den här gången.

text: Magnus Östnäs

bilder: Patrik Vincent