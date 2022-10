Fridyk på djupet med Virves och Milder

Joakim Milder & Britta Virves Duo

Stockholm Jazz Festival, Atlantis Studio, fredag 21 oktober 2022

På jakt efter ett nu. Där idén inte blir hängande som en förlåt över det som skapas i stunden, över det som skulle kunna ha blivit. På jakt efter en vidgat musikaliskt rum som inte ger vika inför ett då och ett sedan. Det har att göra med musikerna och det har att göra med platsen. Som fridykare tar de sig nedåt och lyssnaren kan efter förmåga och lungkapacitet följa efter.

Denna oktoberkväll är platsen för ett sådant fridykförsök i Atlantis Studios, en av svensk jazz och svensk musiks mest sakrala arbetsplatser, den före detta Metronome-studion på Karlbergsvägen i Stockholm, hem för fler legendariska inspelningar och fler goda andar än vad som finns utrymme i lokalen. Nu spelplats för Stockholm Jazz Festival som under en heldag bjuder på fem duomöten med några av samtidens mest spännande musiker.

Sista paret ut denna duodag är kompositören, tenorsaxofonisten och Norrbotten Big Bands konstnärlige ledare Joakim Milder tillsammans med pianisten Britta Virves. Virves har händerna i några av samtidens mest spännande projekt, med trumpetaren Linnea Jonsson, sångerskan Helen Salim, saxofonisten Håkan Broström och så klart på Milders pianopall i Norrbotten Big Band.

Tillsammans tar Milder-Virves ett enda andetag och beger sig ned i djupet för Michel Legrands och Jacques Demys You must believe in spring, Stevie Wonders Taboo to love, en estnisk folkvisa och några takter Song of joy. Och på den Bolin-flygel som byggdes för Bill Evans låter Britta Virves klanger flyta i varandra som om hon målade i akvarelltekniken vått i vått, eller låter dem lägga sig tätt intill, sömlöst som om hon utvecklat en helt egen förbindelse mellan hand och pedal.

Milders tenorfras skummar ytan, tar loddjupet nedåt och vänder plötsligt upp igen för att visa glittret i den reflekterande ytan. Tillsammans rör de sig över den konstmusikaliska ytspänningen genom blues, dekonstruerad bop och folkvisa. Under den dryga halvtimmen långa konserten går jag kortvarigt ur dykmode, följande den liveteckning som i realtid växer fram ur konstnären Jenny Svenberg Bunnels händer.

När Virves-Milder slutar på upptakt, tar vi oss torrskodda iland och vaknar ur en drömsekvens. Nuet löses upp och vi är kvar med det välbekanta då och det något mer osäkrade sedan. Förvissade om att nuet kan ta plats, tillfälligt frigjort ur historien och det kommande.

Text: Magnus Östnäs

Bilder: Leo Ahmed

