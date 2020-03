Från Valkyrien Allstars till Norah Jones på Liras spellista!

Svårt att tänka på annat är Corona just nu, vi vet! Men the show must go on och i synnerhet musiken, tänker vi. Så vi la in em svit med nya, färska låtar i vår spellista!

Och vi går pang på rödbetan med ett blytungt spår från folkkvartetten Bjärans nysläppta skiva med musik från föreställningen (O)synlig(t), hoppar sedan bryskt över Atlanten till den oförtrutet fajtande Steve Earle och vidare tillbaka till Norge och favoriterna i Valkyrien Allstars som här släpper sitt första smakprov av ett kommande album.

Vi taggar ner lite med jazzviolinisten Terese Lien Evenstad och andrasingeln från hennes alldeles snart kommande nya skiva: jo, lite Spring vibes kan vi allt behöva i dessa dagar.

Nästa vecka släpps den så efterlängtade duoskivan med Tony Allen och salig Hugh Masekela, så håll ut med detta senaste alster.

En annan veteran är trummisen Ali Djeridi, något av en doldis på den svenska jazzscenen som nu äntligen ger ut sin första skiva i eget namn, med inga mindre än Lars Jansson, Palle Danielsson och Krister Andersson i kvartetten.

Sen en svit med folkdängor, där finska Frigg följs av Lena Jonsson Trio (en vecka kvar till nya albumet!), ett sprillans nytt och bländande spår från trion AXVY. Men Höstdans, hur tänkte ni där, i mars? 😉 Nå, Mårten Hillbom, Albin Broberg och Jerker Hans-Ers har något på gång här. Duon Vågspel tar vid med en låt inspelad live på Malmö Folk.

Massive Attacks fina Teardrops har tolkats mången gång, och på sin nya skiva är det nu dags för Avishai Cohen (trumpetaren, inte basisten) att ta sig an denna modalt svävande ballad innan vi glider över i ett möte mellan ökenbluesgänget Tamikrest och fantastiska Hindi Zahra, från en kommande skiva med Tamikrest.

Hailu Mergia håller det etiopiska svänget levande på ett nytt, också detta från ett kommande album, innan Norah Jones tar vid med en singel som till vår glädje tycks peka i en återigen mer rootsbaserad riktning. Ny skiva i maj!

Sist ut bland det nya på listan det allra senaste från Oskar Schönnings Basement Tape-serie, här i nära samspel med fine saxofonisten Klas Lindquist och basisten Svante Söderqvist.

God lyssning!

Patrik Lindgren