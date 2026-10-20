Förvaltar Zappas arv

Mats/Morgan Duo + Banned from Utopia

Studion, Stockholm, 18 oktober 2026

Well, I’ve seen the fires burnin’ / And the local people turnin’ / On the merchants and the shops / Who used to sell their brooms and mops

Samtidigt som upploppen rasar över Frankrike och Paris brinner – igen! – avslutar Banned from Utopia den bejublade konserten på Studion i Stockholm med Zappalåten Trouble every day från Mothers of Inventions debutalbum Freak out!, som firar sextio i år, och cirkeln är sluten.

Numera är ju ingen av Mothers originalmedlemmar kvar i ”svängen” men väl flera från uppsättningarna av Zappas kompband på 1970- och 1980-talen och det är gott så: sångaren Ray White (som var med 1976-84) låter frisk och fräsch på rösten sina 81 år till trots. Han är något av en förutsättning för att ”alumnibandet” Banned from Utopia ska låta relevant och riktigt (såvida inte Frank Zappa själv, Captain Beefheart eller Ike Willis, som dog i maj, återuppstått).

För det gör de, låter relevanta. Gubbarna rockar och röjer som aldrig förr och levererar dänga efter dänga (Peaches en regalia, Village of the sun, Giraffe, A pound for a brown on the bus) som får den gråhåriga och -skäggiga publiken att stompa och skaka loss. Och det mycket tack vare rytmsektionen, batteristen Chad Wackerman och basisten Scott Thunes (bägge två med Zappa 1981-88), som bär upp det åldersdigna bygget på sina axlar med tunga tongångar och precisa taktslag.

Ovan rytmen kan gitarristerna Jamie Kime (som aldrig spelade med Frank men med Dweezil Zappa 2006-12) och Mike Keneally (som dock mestadels spelar keyboards) lägga riff, slingor och figurer som alla som lyssnat på Zappa vet inte är några sedvanliga riff, slingor och figurer utan oftast små närmast ”konstmusikaliska” (eller ”klassiska”) infall, inpass, instick. Och det är väl Zappa definierad: klassisk musik på rock- och popinstrument.

Det är just det Umeduon Mats Öberg och Morgan Ågren gjort ett par timmar innan Trouble every day klingade ut. De har gått loss på keys och percussion i en noisebetonad och spejsad kortkonsert – allt för kort! – som Frank Zappa definitivt hade uppskattat. När Zappa spelade i Stockholm 1988 (då flertalet i alumnibandet var med) bjöd han upp Mats och Morgan, blott tonåringar vid tillfället, på scen och resten är historia. Förutom det förhållandet att Mats/Morgan Duo kanske förvaltar Zappas musikaliska arv bättre än Banned from Utopia. Eller som de senare själva säger: ”We’re only in it for the Euros”.

Text: Rikard Rehnbergh