Folkfusion i storformat på Musikens Hus

Spöket i köket & Åkervinda

Musikens Hus, Göteborg 17 april 2026

Ett maffigt och färgsprakande jubileumsskivsläpp med tioårsjubilerande storfolkbandet Spöket i köket och trettonåriga Åkervinda inleds med de senare i en mängd gamla och ännu äldre folkvisor från när och fjärran, inom landets gränser, med ett danskt undantag.

De flesta visorna var hits många kan nynna med i, som Uti vår hage och Vårvindar friska. Kvällen innan konserten såg undertecknad en japansk långfilm från 1961, om en äldre man som var chef för ett sake-bryggeri. Döm om min förvåning då fyra glada herrar i filmen på japanska sjunger den kända folkvisan Jag såg i öster, jag såg i väster. Mindre förvånande att Åkervinda framför den fyrstämmigt.

Men skillnaden i framförandet var egentligen inte så stor, den svenska sångkvartettens styrka ligger förutom i det proffsiga sjungandet i att visorna i deras tappning låter moderna och nog kan uppskattas av alla, vilket bland annat fått till följd att de nyligen sjungit i Sydneys operahus. Deras styrka är också det humoristiska men lagoma mellansnacket vars röda tråd var att det inte är så stor skillnad på de äldre folkvisorna och tv-serien Bonde söker fru.

Mer pratglad än Åkervinda är Nisse Blomster, hjärnan, hjärtat, idégivaren och arrangören bakom grymt svängande Spöket i köket, vilket inte innebär att övriga tio femton medlemmar spelar utan känslor för musiken, tvärtom, spelglädjen och kärleken till repertoaren och deras ledare är tydlig vilket bland annat innebär att de är ett sällsynt tajt folkmusikband.

Spöket i köket-delen av kvällen består av väl valt folkmusiktunggung från samtliga av bandets skivor och man får nog gå tillbaka till Filarfolkets och Groupas storhetstid för att höra ett liknande folkmusiksound. Dock är Spöket i princip mindre vokala än föregångarna. Men inte efter andra pausen.

Set tre av konsertkvällen på Sveriges förmodligen bästa scen slås nämligen de två grupperna ihop och framför de aktuella skivsläppslåtarna, som är fyra till antalet och den mest spretiga repertoar som givits ut i folkmusiksammanhang.

Det hela börjar med Sune Waldimirs och Börje Larssons trettiotalsschlager Öppna ditt fönster och fortsätter med Skänklåt till spelman, från Enviken i Dalarna, en gammal hit som bland annat tolkats av Kebnekajse och här kallas Gammal och ung.

Låt tre på den digitala nysläppta ep:ns liveversion är framlidne och egensinnige sångaren, kompositören, keyboardisten och dragspelaren Lars Hollmers antisjömansvisa Ja änte flöttar ja te sjöss. Hollmer var också med och grundade progg-progbandet Samla Mammas Manna från vilket man också anar vissa influenser hos Spöket.

En annan progglegendar men också vissångare i nuet, Dan Berglund, har komponerat avslutningen, den vackra Göteborgsballaden Nattvandraren och intet öga är torrt när vi åter igen piggas upp av mer dansanta tongångar i extranumret Light is dim.

På Musikens Hus stora scen stod för en vecka sedan Jethro Tulls tidigare gitarrist, Martin Barre, som bland annat spelar på bandets mest kända lp Aqualung. Genren Jethro Tull är känd för är ett slags folkprogrock och de hade tagit sitt namn efter en brittisk jordbrukspionjär kring sekelskiftet 1600-1700, medan Åkervindas moderna tolkningar av visor från det gamla svenska bondesamhället denna 2000-talskväll samsades med Spöket i kökets svängiga folkproggfusion. Går det att ana en folkprog-musiktrend månne? Svaret är nog nej men Spöket i köket lever vidare med nya spännande projekt.

Text & bild: Bengt Edqvist