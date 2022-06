Folkärna bjöd på gemenskap och fin folkkultur

Folkärna folkfest

18 juni 2022

Folkärna en by i Dalälvens nedre lopp öster om Krylbo. En folkfest på gammelgården. En traktor samlar in hö ute på fältet. Grannar och vänner går ihop för att få allt på plats, bakar bröd och fika, riggar scen och fint ljud, buskspel, logdans och grillat. Återseende av hemvändare och gamla och nya vänner. Samt bjuder in band av hög och omväxlande repertoar.

Först ut WORK – Västmanlands världsmusikorkester. Ett band av fluktuerande storlek. Alla är välkomna in i bandet. Musiker från hela världen. Nyckelharpsspelaren och bandledaren berättar: ”Någon kommer till orkestern och har en favoritlåt hemifrån som de vill spela, så tar vi den till oss på vårt sätt. Alla tillför sitt. Det blir vad det blir.” En varierad och trevlig konsert. Med låtar från Somalia, Indonesien, Afghanistan, Kroatien, Finland och en maorilåt från Nya Zeeland uppsnappad på en fjällvandring I Jämtland.

Rostam Mirlashari spelade med sitt band.

Därefter följer en konsert från Baluchistan, gränslandet mellan Afghanistan, Iran och Pakistan. Rostam Mirlashari sjunger och spelar med förnämligt band på virtuos nivå. Berättar om kulturen och om sufisk tradition. Samt har gissningstävling med publiken om tonskalor och udda taktarter. Jodå, en och annan kan faktiskt svaren.

Folkmusikkvartetten Tonskalv träffades på musikhögskolan. Framför låtar under temat “död, hunger och favoritpolskor”. Kvinnoöden hämtade från djupdykningar i folkmusikarkiv. Framfört på tvärflöjt, två fioler, sång och en mustig femsträngad elbas, som ger groove, botten och klangfärg. Suveränt spel.

Lena Jonsson Trio från Järvsö, fingerfärdigt och detaljrikt spel. Egna kompositioner på temat djur och natur. Mångsidiga klanger, med drag av skotskt och bluegrass, studsar fiolspelande Lena Jonsson runt på scenen och berättar anekdoter om låtarnas tillkomst.

Buskspelande besökare.

Fram emot småtimmarna nattjam inne i huvudbyggnaden, fascinerande blandning av instrument, barytonsax, cello, blockflöjt, klarinett, gitarr, sopransax. Många av låtarna bekanta från Arbete & Fritid och plattan Sen dansar vi ut. Spontana trallar och stämsång från långborden.

Söndagen ägnas åt trevligt teamwork att nedmontera och plocka allt i ordning. Så att bystugan och gammelgården står redo för nästa evenemang. Midsommaren. Och Dalälven flyter sin gilla gång.

Text och liveteckningar: Martin Ehrling