Flora Purim gör comeback som skivartist

Den brasilianska fusionjazz-ikonen Flora Purim är tillbaka med nytt material – den 29 april kommer hennes första nya studioalbum på femton år.

Skivan, betitlad If you will och utgiven på Strut Records, är en blandning av helt nyskrivna låtar och nya tolkningar av personliga favoriter ur den egna historien.

Således är titelspåret en remake av en låt hon spelade in med George Duke medan 500 miles high är hämtad från när hon var en del av Chick Coreas banbrytande Return To Forever.

Ett första smakprov finns ute nu i form av den härligt uppåtstudsiga This is me, där den snart 80-åriga sångerskan med all önskvärd tydlighet visar att hon fortfarande är med i matchen. Vid sin sida har hon delar av familjen, självklart maken och slagverkaren Airto Moreira men också dottern Diana Purim som hjälper till med det vokala och även står som medkompositör av singelspåret här.

