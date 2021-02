First Aid Kit ger ut Leonard Cohen-hyllning på skiva

Det har redan gått fyra år sedan systerduon First Aid Kit två kvällar i mars 2017 satte upp sin hyllade, Leonard Cohen-hyllande scenföreställning på Dramaten i Stockholm.

Med sig på scen hade de förutom ett band med åtta musiker, stråkensemble och kör en rad gästartister som Loney Dear, Frida Hyvönen och Annika Norlin.

Nu har de bestämt sig för att ge ut inspelningarna på ett album med namnet Who by fire, som släpps den 26 mars, där vi får höra tolkningar av klassiska sånger som Sisters of mercy, Famous blue raincoat, Hallelujah och Bird on the wire. Första smakprovet kan ni höra redan i dag, här nedan, en vackert nedtonad version av Suzanne – som de tidigare berättat så här om:

– När vi hörde den första gången blev vi tagna, närmast lamslagna. ’Hur gör man något sådant?’, tänkte vi. ’Hur kan man skriva så?’ Det går inte, kom vi fram till. Bara Leonard Cohen kan.

I ett pressmeddelande berättar systrarna Klara och Johanna Söderberg mer om inspelningarna:

– Vi lyssnade igenom hela konserten nyligen och insåg att den var någonting utöver det vanliga för oss. Det var en utmaning att skapa en föreställning som inte byggde på First Aid Kit-låtar, något vi aldrig hade gjort förut. Men det blev väldigt bra.

– Vi bestämde oss för att inte redigera någonting i de enskilda framförandena. De små misstagen och skavankerna är en del av live-upplevelsen. I en tid när vi inte kan gå på verkliga, fysiska konserter kan man åtminstone lyssna på detta och känna att man är där …

Patrik Lindgren