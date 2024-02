Festival inleder folkmusikvåren i Göteborg

Trion My Dear Companion leder Göteborgs Countrykör på festivalen. Bild: Camilla Topuntoli

Den 8-10 mars är det äntligen dags för den femte upplagan av Göteborg Folk Festival, hela arton månader sedan sist efter att man valt att byta säsong från höst till vår.

Som brukligt inleds helgen med en konsert- och danskväll (dubbelduon Bäckafall/Woodlansds plus inte ett utan två spelmanslag) på Folkmusikkaféet följd av en späckad lördag med först Göteborg Folk Youth Festival på Kulturlagret, där tre unga band (VAK, Duo Mann & Juula och Kuling) förgyller eftermiddagen, och sen en helafton på Skeppet GBG med Göteborgs Countrykör under ledning av My Dear Companion, Quarttango, och så publikfavoriten Ebo Krdum med band.

Söndagen avrundar det hela med bland annat barnföreställning och jam på olika ställen i stan.

Vi bad en av arrangörerna, Josefina Edensvärd, att berätta lite mer:

Ni har provat er fram en del de här första åren med festivalen – olika lokaler, olika upplägg, och nu byter ni säsong från tidig höst till senvinter – hur kom just det sig?

– Göteborg Folk Festival har testat på lite olika koncept genom åren av flera anledningar. Delvis på grund av vilka som varit våra samarbetspartners, delvis på grund av pandemin och delvis för att vi fortfarande är en relativt ung festival som vill hitta sin rätta form och storlek. Vi vill utvecklas och vara lyhörda för när och hur vår publik behöver oss som mest. Till skillnad från första helgen i september är det nu mörkt, blött och ganska trist i Göteborg, längtan efter festivalsommar och bristen på D-vitamin är som allra störst. Vi tror att vi behövs nu!

Något du vill lyfta fram bland årets bokningar?

– Jag vill givetvis lyfta fram allihop, men om det är något som ska upp liiiite extra är det Ebo Krdum med band som äntligen kommer och spelar hos oss igen. Han spelade nämligen tillsammans med sitt fina band Genuine Mezziga på den allra första upplagan av festivalen 2019!

Lördagkvällen avslutas med en nyhet på Oceanens andra våning – berätta!

– Late night session är ett nytt koncept som vi vill testa! Slagverkaren Anton Johansson håller i rodret för detta och kör folkklubb på andra våningen, där det blir en blandning av dj:er, livemusik, öppet jam och spel till dans från midnatt och framåt!

Läs mer om programmet på festivalens hemsida!

Patrik Lindgren