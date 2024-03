Exklusiv skivauktion för de riktigt inbitna

Det börjar bli dags att se över sin trädgård nu när våren nalkas – för den som har en. Och även sin skivsamling (om man har en), menar samlarhövdingen Mats Gustafsson som tillsammans med några likasinnade satt samman en maffig auktionskatalog sprängfylld av rariteter från jazzens undervegetation. För även en skivsamling måste tuktas och rensas i – och fyllas på med ny växtlighet.

294 skivor (och en del annat) är listade, och för den vinylälskande jazzdiggaren finns här en hel del att drömma om, med artister som Pharoah Sanders, Archie Shepp och Sun Ra (förstås) och svenskar som Bengt Ernryd, Iskra och Sven-Åke Johansson.

Bland värstingarna får nog sägas höra ett exemplar av den första ytterst begränsade upplagan av Albert Aylers pionjärskiva Something different!!!!!! på Bengt Frippe Nordströms hemgjorda etikett Bird Note. Men bara att läsa Mats Gustafssons kommentarer om skivorna är en ynnest, som det han skriver om nyssnämnda skiva:

”Audience noise and weird reactions in the background does not prevent this from being such an important document. Of jazz being freed. The tenor sax of Ayler is loud. And the music is brutally GREAT! Desperation, love, and devotion. It is all here. A necessity for your garden.”

Självklart är katalogen tryckt fysiskt (beställs direkt från Mats Gustafsson), och rymmer läsvärda texter av John Corbett, Joachim Nordwall och Mats Gustafsson själv, men den går även att ladda ner som pdf – här. Discaholic Auction pågår från och med i dag den 1 mars till den 31 mars.

Patrik Lindgren