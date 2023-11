En jazzens bön för fred

Redan tidigt på morgonen den 24 februari 2022, just efter att nyheten om att Ryssland invaderat Ukraina hade börjat sjunka in, komponerade den norske pianisten Kjetil Mulelid stycket A prayer for peace.

När den i dag, tjugo månader senare, ges ut som ett första smakprov på ett kommande album är temat tyvärr fortfarande högaktuellt.

– Det var aldrig planen att släppa den här låten som en singel, då jag känner att den skiljer ut sig lite från resten av plattan. Men i dag känns den mer relevant än någonsin, och att ge den extra plats kändes som det enda rätta bidraget mitt i världens hopplösa oenigheter, säger Kjetil Mulelid i ett pressmeddelande.

Med sig på inspelningen har han, utöver parhästarna Andreas Winther på trummor och Bárður Reinert Poulsen på kontrabas, bjudit in två av Norges just nu hetaste saxofonister: Trygve Seim och Signe Emmeluth.

– Signe Emmeluth har en helt rå energi och närvaro i musiken, och är en inspirerande musikalisk personlighet som inte är rädd fär att ta plats och tänja på gränserna. Samtidigt hade jag en önskan om att Trygve Seim med sin stora och melankoliska klang skulle prägla låten. Jag kom fram till att en kombination av dessa två skulle bli ett mycket intressant melodiskt samspel.

Kjetil Mulelids nya album Agoja är planerat att släppas 22 mars nästa år på anrika skivetiketten Odin.

