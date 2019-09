Edda Magnason rattar årets Jazzkattengala

Den 15 oktober är dags igen för P2:s årliga Jazzkattengala på Fasching mitt under brinnande Stockholm Jazz Festival. Programledare för i år blir sångaren och skådespelaren Edda Magnason och på scen kommer vi att få höra artister som Isabella Lundgren, snart aktuell med ett album med Dylantolkningar, fjolårets vinnare av kategorin årets grupp We Float, och jazzgitarristen Erik Söderlind som på sin senaste skiva tog sig an Paul McCartneys låtskatt.

Som vanligt avslutas kvällen med något av det ösigare slaget, och i är det upp till Apocalyptic Brass Collective att fixa efterfesten, som utlovar funkiga, souliga arrangemang à la New Orleans. En blås+trummor-sextett där trumpetaren Karl Olandersson saxofonisten Andreas Gidlund hör till de mest bekanta namnen.

Mellan varven blir det förstås det som är själva poängen för kvällen: prisutdelningar i kategorier som årets nykomling, årets kompositör och så den åtråvärda Guldkatten. Nomineringarna inför årets gala offentliggörs den 17 september.

Patrik Lindgren